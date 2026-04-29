Arbetsterapeuter, äldreomsorgen. Grundlön + 10 000 kr bonus/månad
2026-04-29
Vi erbjuder dig
Verksamhetsanpassad introduktion utifrån individuell erfarenhet. Ett omväxlande arbete med ett personcentrerat arbetssätt. Möjlighet att i lagom takt växa i rollen som arbetsterapeut. Konkurrenskraftig och individuell lönesättning. Ingångslön för nyutexaminerade 32 000 kr/månad samt 2500 kr extra/vecka vid heltidsarbete under perioden 260622-260816. För att vara bonusberättigad enligt detta erbjudande behöver du vara inskolad samt arbeta sammanhängande i minst 4 veckor under angiven period.Publiceringsdatum2026-04-29Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut inom Vård- och omsorgsboende arbetar du på primärvårdsnivå med multisjuka äldre. Du ansvarar för rehabiliterande insatser i nära samarbete med andra professioner, handledning av omsorgspersonal är också en viktig del i arbetet.
Som arbetsterapeut inom Hemsjukvården arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter som arbetsterapeut på primärvårdsnivå. Arbetet sker i ordinärt boende och du ansvarar för rehabiliterande insatser i ett nära samarbete med andra professioner. Vi söker även arbetsterapeuter till Umeå norra korttidscenter.
Om dig
Vi söker både dig som är nyutexaminerad eller erfaren arbetsterapeut. Erfarenhet från arbete inom hemsjukvård och/eller äldreomsorg är önskvärt. Har du erfarenhet av bedömning och utprovning av hjälpmedel är det meriterande.
Du har god initiativförmåga och är bra på att tänka nytt. Du har förmåga att jobba självständigt samtidigt som du ser vikten av samarbete med olika yrkesprofessioner där även patienten själv har en aktiv roll. Självklart har du ett gott, respektfullt bemötande och är lyhörd och öppen i kontakterna med såväl personerna som vårdas och dess närstående. Du är bra på att samarbeta och vill bidra till en god kommunikation och samverkan med andra aktörer.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Arbetet kräver att du har B-körkort.Övrig information
Vikariat 2026-06-08 till och med 2026-08-21. För dig som redan har legitimation kan det bli aktuellt att starta din anställning tidigare.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Intervjuer och urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård Kontakt
Eva Österlund, SACO 090-161806 Jobbnummer
9883757