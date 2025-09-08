Arbetsterapeut, Vuxenhabiliteringen i Mora
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Sök en utvecklande tjänst som arbetsterapeut på Vuxenhabiliteringen i Mora!
Habiliteringen i Region Dalarna är en länsövergripande specialistresurs med mottagningar på fem orter. Vårt uppdrag är att erbjuda personer med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar sammansatta specialistinsatser, med målet att stärka funktionsförmåga och bidra till en så god livssituation som möjligt.
Är du arbetsterapeut och intresserad av att arbeta med patienter som har olika typer av funktionsnedsättningar, ofta av mer omfattande karaktär? På habiliteringen i Mora erbjuds du ett meningsfullt och varierat uppdrag med möjlighet till långsiktiga patientkontakter.
Som arbetsterapeut hos oss får du följa många patienter över tid, vilket ger förutsättningar för att bygga goda relationer och arbeta strukturerat med planering, uppföljning och anpassade insatser. Du arbetar i nära samverkan med övriga yrkesgrupper inom teamet, men har också ett stort eget ansvar i det dagliga arbetet.
En medarbetare beskriver arbetet så här:
"Jag tycker vi har spännande och komplexa fall. Det finns utrymme för kreativitet i uppdragen, särskilt i arbetet med vuxna. Jag upplever att jag har ett stort eget ansvar för mina insatser och vårdplanering, vilket jag uppskattar. Jag får förtroende från både kollegor och chefer att jag gör mitt jobb på ett bra sätt."
Ett meningsfullt och varierat uppdrag som arbetsterapeut
Som arbetsterapeut hos oss får du en central roll i patientens vardag. Dina arbetsuppgifter är både mångsidiga och utvecklande - du förskriver hjälpmedel, följer upp insatser, gör funktionsbedömningar och arbetar förebyggande och behandlande med individanpassade åtgärder. Du handleder och ger rådgivning till både patienter och deras nätverk, och du gör insatser som stärker såväl fysiska som kognitiva förmågor - alltid i nära samverkan med patienten, anhöriga och det tvärprofessionella teamet.
Du kommer även att skriva intyg, exempelvis för personlig assistans, och ha möjlighet att leda grupper och utbildningar utifrån patienternas behov och önskemål. Vi uppmuntrar delaktighet i utvecklingen av våra arbetssätt - både digitalt och praktiskt - och samarbetar aktivt med andra aktörer inom vården, inte minst kommunala verksamheter.
Vi erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling är en självklarhet. Här ordnas regelbundet interna utbildningar, temadagar och kollegiala utbyten. Som ny medarbetare får du både en mentor och en handledare inom yrkesgruppen. Dessutom har vi gemensamma yrkesteam varje vecka där vi stöttar och lär av varandra.
Arbetet passar dig som vill arbeta långsiktigt med patienter och vara en del av ett engagerat team med olika professioner. Du får möjlighet att fördjupa dig i många olika diagnoser - även mer sällsynta tillstånd - och utvecklas kontinuerligt i din yrkesroll. Hos oss har du också stor frihet att planera din egen tid och kan räkna med stöd när du behöver det.
Att arbeta på Habiliteringen är att göra skillnad - varje dag.
Vi söker dig som:
är legitimerad arbetsterapeut
har B-körkort
Meriterande är:
erfarenhet av yrket
Du har ett intresse för Habiliteringens målgrupp. Som person är du ansvarstagande, flexibel och har en god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du erbjuds en bra introduktion med mentor och handledare samt yrkesträffar med arbetsterapeutkollegor i verksamheten som bidrar till din utveckling.
