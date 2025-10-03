Arbetsterapeut, vikariat, till Rehabilitering Helsingborg
Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Sjukgymnastjobb / Helsingborg Visa alla sjukgymnastjobb i Helsingborg
2025-10-03
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Helsingborgs lasarett i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vi söker arbetsterapeut till vår enhet! Kanske är det du som söker efter ett arbete där du ges stora möjligheter att utvecklas inom ditt kompetensområde och där delaktighet och teamarbete är en självklarhet? Letar du dessutom efter en arbetsplats som genomsyras av kollegial sammanhållning där man stöttar varandra och har roligt tillsammans? Tveka då inte att söka vikariat som arbetsterapeut hos oss på Rehabilitering Helsingborg.
Helsingborgs lasarett är ett akutsjukhus med brett utbud av specialiserad vård. Vi erbjuder hälso- och sjukvård med kvalitet, tillgänglighet, helhetssyn och omtanke som kännetecken. Vi arbetar i team med olika yrkeskategorier inom de flesta områden på sjukhuset, såväl i slutenvård som öppenvård, vilket gör att du kommer att ha flera kollegor med olika kompetenser runt omkring dig. Vi är idag 60 personer på enheten varav 22 arbetsterapeuter, 33 fysioterapeuter, 3 undersköterskor och 2 enhetschefer, samtliga verksamma på Helsingborgs lasarett.
Du kan följa våra medarbetare på Helsingborgs lasaretts Instagramkonto https://www.instagram.com/helsingborgslasarett/.
Där får du ta del av vardagen på vårt sjukhus och lära dig mer om olika verksamheter. Följ oss gärna!Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu en arbetsterapeut med intresse av geriatrik!
Vår geriatriska akutvårdsavdelning är specialiserad på att ge akut och rehabiliterande vård till äldre och sköra patienter med komplexa vårdbehov. Vården fokuserar på en teambaserad insats med medicinsk behandling och rehabilitering för att minska risk för komplikationer, minska vårdtiden och ge en högkvalitativ vård anpassad för patientens behov och ålder. Avdelningen Silvia certifieras under hösten 2025.
På avdelningen arbetar arbetsterapeuter i nära samarbete med fysioterapeuter och resten av teamet runt patienterna. Som arbetsterapeut är dina huvuduppgifter att utföra ADL bedömningar, kognitiva bedömningar samt planera patienterna vidare i vårdkedjan. Du får arbeta med många olika diagnoser vilket bidrar till att du får en bred kunskap inom olika områden. Din bedömning är värdefull då teamet arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och gemensamt planerar en trygg och säker hemgång för patienterna i samverkan med kommunen och primärvården.
Vi eftersträvar ett medarbetarskap där varje medarbetare är aktiv i sitt eget lärande och har en vilja att bidra till att driva verksamheten framåt. Vi arbetar för att ständigt bli bättre och värdesätter initiativ och nytänkande. Hos oss erbjuds du goda möjligheter till kompetensutveckling genom såväl interna som externa utbildningar. Vi erbjuder en individuellt anpassad introduktion och mentorskap av erfaren kollega.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Erfarenhet av arbete inom slutenvården är meriterande.
Du som söker har framåtanda med ett stort intresse för utveckling och lärande! Som person ser du värdet av ett gott samarbete och bidrar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Ditt engagemang, din flexibilitet och positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281474". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Kontakt
Lena Kanne, Enhetschef 042-406 25 10 Jobbnummer
9539110