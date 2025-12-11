Arbetsterapeut Vigmund vård och omsorgsboende och Årstagården
2025-12-11
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Vill du vara med och skapa en bättre vardag för äldre i Uppsala tillsammans med engagerade team där samarbete, variation och utveckling står i centrum? Som arbetsterapeut hos oss får du möjlighet att göra skillnad genom att ha patienten i centrum och bidra med din kompetens, ditt kunnande och engagemang i team runt patienten. Välkommen med din ansökan!
Vi söker en arbetsterapeut för en heltidstjänst med tjänstgöring fördelad 50% på Vigmund vård- och omsorgsboende och 50?% på Årstagården.
Årstagården ligger i Årsta, cirka 3 kilometer från Uppsala centrum. Lägenheterna är fördelade på bottenplan och fyra våningsplan, med balkonger som ger utsikt över grönska och stadsbebyggelse. Vi har totalt 79 lägenheter, fördelade på nio enheter. Här finns lägenheter för ordinärt boende och demens.
Vigmund är ett äldreboende i lantlig idyll med närhet till skog och vacker natur. Boendet är beläget i Rasbo, cirka två mil utanför Uppsala och har goda bussförbindelser in till Uppsala centrum. Boendet består av två avdelningar - en för personer som behöver omvårdnad och en som är anpassad för personer med demenssjukdom.
Hos oss genomsyras arbetet av en humanistisk människosyn med utgångspunkt i alla människors lika värde. Målet är att vårdtagarna ska få leva utifrån sina egna önskemål och förutsättningar och uppleva att tillvaron är meningsfull. Trygghet, delaktighet och stort inflytande över det egna livet är centralt, och därför söker vi dig som har rätt kompetens, genuint engagemang och en vilja att bidra till en meningsfull vardag.
Beskrivning av arbetsuppgifterSom arbetsterapeut arbetar du tillsammans med övrig legitimerad personal, omvårdnadspersonal på boendet och verksamhetschef med att säkra kvalitet och patientsäkerhet. Vår ambition är att du tillsammans med oss utvecklar verksamheten och dig själv i ett nära samarbeta med dina kollegor. Rollen som arbetsterapeut hos oss innebär ett arbete med varierande arbetsuppgifter inom ditt område där det ingår att:
• Göra egna bedömningar av ADL, förflyttning och behov av hjälpmedel.- Delta i vårdplanering och tar ansvar för förskrivning och utprovning av hjälpmedel.- Vara stöd vid utformande av meningsfulla aktiviteter tillsammans med omvårdnadspersonal.- Handleda och stötta omvårdnadspersonal och kollegor i funktionsbevarande arbetssätt.
KvalifikationerVi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och har en god dokumentations- och datorvana. Har du erfarenhet av arbete med äldre personer och åldrandets sjukdomar bedöms detta som en meriterande erfarenhet.
Vi söker dig som har en naturlig förmåga att anpassa dig till förändringar och ser möjligheter där andra ser hinder. Du är flexibel och kan snabbt justera ditt synsätt och arbetssätt när omständigheterna kräver det. Samtidigt är du mål- och resultatorienterad - du arbetar strukturerat mot uppsatta mål och låter dessa styra dina prioriteringar och planering. När målen förändras har du lätt för att ställa om och fortsätta driva arbetet framåt.
Du har en stark samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Du är lyhörd, kommunicerar på ett smidigt sätt och bidrar till att lösa konflikter konstruktivt. Dessutom är du beslutsam och vågar fatta snabba beslut även under tidspress eller när informationen är begränsad, samtidigt som du visar gott omdöme i svåra situationer.
Upplysningar Har du frågor om tjänsten, kontakta: Therese Annas-Ljung, verksamhetschef, 018-726 02 77 Facklig företrädare: Fysioterapeuterna, Ewa Larsson, 018-702 72 01 Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-727 23 30 eller 018-726 39 94 Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
