Arbetsterapeut Vårdcentral Sälen, Särna, Älvdalen
2025-12-18
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Arbetsterapeut till Primärvården, Vårdcentral Sälen, Särna och Älvdalen.
Är du arbetsterapeut och letar efter ett arbete med omväxlande uppgifter i en organisation med ett brett uppdrag. Då har vi jobbet för dig!
På Vårdcentralerna Sälen, Särna och Älvdalen finner du ett bra arbetsklimat med gott samarbete både inom och mellan olika professioner, detta är tre glesbygdsvårdcentraler med stor professionell bredd och hög kompetens med möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll.
Arbetsterapeut i primärvården i Norra Västra Dalarna gör att resor till arbete på annan vårdcentral ingår i arbetet och delar av din tjänst kommer att vara fysiskt på annan vårdcentral i området. Möjligheten finns att ha sin fasta bas på någon av dessa tre vårdcentraler, Sälen, Särna eller Älvdalen.
Dina arbetsuppgifter
Vårdcentralens arbetsterapeuter är ofta första instans där vi ger råd, utreder behov av, bedömer samt genomför rehabiliterande behandlingsinsatser för patienter i alla åldrar. Insatserna bygger på gällande kunskapsläge.
Verksamheten bedrivs både individuellt och i grupp utifrån patientens behov. Utbudet på de olika vårdcentralerna skiljer sig lite åt men det kan erbjudas bland annat handrehabilitering, artrosskola, ReDO-grupp samt minnesutredningar. Medverkan i multimodala team är en del i vårt arbete där vi samverkar med andra professioner.
Möjlighet till nätverk med övriga arbetsterapeuter i Norra Västra Dalarna finns.
Introduktion av erfaren kollega på närliggande vårdcentral erbjuds.
Tillträde enligt överenskommelse
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som är leg arbetsterapeut med intresse för primärvårdsuppdraget!
Du har en positiv inställning och ser möjligheter i stället för hinder, har lätt för att kommunicera, trivs med teamarbete men är trygg med att arbeta självständigt. Du tar ansvar för ditt uppdrag och bidrar till ett gott arbetsklimat och tycker om att arbeta med utveckling och förbättringsarbete.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön
