Arbetsterapeut välkomnas till Bipolärmottagning
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2026-07-24
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-07-24Om företaget
Bipolärmottagningen är landets största specialistmottagning för bipolär sjukdom. Mottagningen är ett kunskapscentrum för bipolär sjukdom och är landets ledande centrum för forskning på bipolära syndrom. Vi samarbetar nära med Sahlgrenska akademin och flera medarbetare är engagerade i undervisning och forskning inom det affektiva området. Mottagningen är även värd för det nationella kvalitetsregistret BiPsy och vi arbetar med projekt för att öka vårdens kvalitét och värdet för patienten.
Vårt kliniska uppdrag är att utreda och behandla bipolär sjukdom hos patienter över 18 år som bor i Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda och Öckerö. Vi arbetar med strukturerade instrument och integrerar den kliniska verksamheten med kvalitetsarbete och forskning.Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut kommer du att vara en del i team bestående av sjuksköterska, kurator, psykolog och läkare. På mottagningen finns också en rehab-koordinator. Du har regelbundna möten med andra arbetsterapeuter på mottagningen.
Trots att personer med bipolär sjukdom håller sig stabila avseende sin sjukdom har en betydande andel funktionsnedsättningar i vardagen och svårigheter att upprätthålla arbete/studier. En stor del av arbetsterapeutens arbete handlar om att göra bedömningar av patientens funktion- och aktivitetsförmåga.
Arbetsterapeuten bidrar till att skapa strukturer, rutiner och insikt i syfte att förebygga, förbättra och kompensera nedsatt aktivitetsförmåga och öka självständigheten i det dagliga livet. Att skapa balans i aktiviteter och dygnsrytm är områden där insatser vanligen sker. Arbetsterapeuten prövar också ut hjälpmedel. Bipolärmottagningen arbetar aktivt med att öka sysselsättningsförmågan hos personer med bipolär sjukdom. Vi uppmuntrar därför nytänkande, kreativitet och utveckling av arbetet på det här området.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom psykiatrin.
Vi söker dig som vill arbeta i specialiserad psykiatrisk vård där kunskaps- och kompetensnivån är hög. Du är nyfiken på forsknings- och utvecklingsarbete. Vi söker en person som är självständig, kreativ, flexibel och har god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Tillsammans för patienten - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Ekelundsgatan 1 (visa karta
)
411 18 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatri Affektiva, Bipolärmottagning Kontakt
Tf Enhetschef
Jennie Finnsbo jennie.finnsbo@vgregion.se 070-0824877 Jobbnummer
10010916