Arbetsterapeut välkomnas till Affektiv mottagning 1
2025-08-27
Publiceringsdatum2025-08-27
Affektiv mottagning 1 vänder sig till vuxna med svårare ångest- och depressionstillstånd, tvångssyndrom och utmattningssyndrom på specialistpsykiatrisk nivå.
Mottagningen är belägen tillsammans med Affektiv mottagning 2 på Rullagergatan 5 i Gamlestaden, i det gamla fabriksområdet vid SKF. Mottagningarna har ett nära samarbete och vår arbetsplats präglas av hög professionalitet och ett öppet klimat. Som en av Psykiatri Affektivas arbetsterapeuter ingår du i en organisation där utvecklingsarbete och fortbildning ses som viktiga för en bra arbetsmiljö. Vi är en stor mottagning med goda möjligheter till kollegialt utbyte och utveckling. På mottagningen arbetar läkare, psykologer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, rehabkoordinatorer och medicinska sekreterare.Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss arbetar du med bedömning, utredning och behandling. Det tvärprofessionella behandlingsteamet är navet för arbetet och tillsammans med övriga arbetsterapeuter ansvarar du för den arbetsterapeutiska kompetensen. Teamen ansvarar för en bred patientgrupp med komplex problematik. Du kommer arbeta både i grupp och individuellt, samt med såväl fysiska som digitala besök. Samtliga behandlare arbetar även som fast vårdkontakt vilket bland annat innebär vård- och behandlingsplanering samt samverkan med heldygnsvård, kommun och andra stödjande instanser. Arbetet är varierat och självständigt på så vis att du själv planerar en stor del av din arbetstid och fattar beslut inom ditt kompetensområde.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut gärna med erfarenhet av arbete i psykiatrisk öppenvård. Vi värdesätter egenskaper som noggrannhet, flexibilitet och ödmjukhet. Du har lätt för att samarbeta, trivs med teamarbete samtidigt som du kan arbeta självständigt med förmåga att hantera olika typer av människor med komplex psykiatrisk problematik.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
