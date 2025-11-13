Arbetsterapeut? Välkommen till rehabiliteringskliniken!
Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab / Sjukgymnastjobb / Växjö Visa alla sjukgymnastjobb i Växjö
2025-11-13
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab i Växjö
, Tingsryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Välkommen till verksamhetsområde psykiatri, rehab och hab! Vårt uppdrag är att erbjuda alla invånare i Kronobergs län specialiserad psykiatrisk vård, rehabilitering och habilitering. Vården ska bedrivas i samverkan med andra aktörer inom och utanför Region Kronoberg, med sammanhållen vårdkedja och patientens delaktighet i fokus. Vi vill skapa goda förutsättningar för att våra patienter ska få rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens.
Rehabiliteringskliniken är en specialistverksamhet för personer över 18 år i behov av rehabilitering efter somatisk sjukdom eller skada. Med fokus på livskvalitet och helhetssyn erbjuder vi individanpassade insatser. Neuroenhetens vanligaste diagnosgrupper är stroke, hjärnskada, multitrauma eller benamputation. Vår styrka är att vi arbetar i tvärprofessionella team, där du och patienten deltar i teamet tillsammans med läkare, psykolog, logoped, fysioterapeut, rehabiliteringsassistent och omvårdnadspersonal. Här finns chansen för dig som arbetsterapeut att vara med och göra skillnad för våra patienter. Med goda utvecklingsmöjligheter och gott samarbetsklimat erbjuder vi dig en trevlig arbetsplats precis intill sjön Trummen. Vi värderar vår arbetsmiljö högt och har en tydlig målsättning om att alla medarbetares kompetens används rätt.
Vi söker nu en arbetsterapeut till vår neuroenhet.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut på rehabiliteringskliniken arbetar du med att:
* kartlägga och bedöma patientens tidigare och nuvarande aktivitetsutförande inom områdena personlig vård, boende, arbete och fritid
* återinlära eller lära in ett nytt sätt att utföra göromål och aktiviteter
* kompensera för nedsatt aktivitetsförmåga
* förändra dagliga aktiviteter utifrån patientens nuvarande situation
Träningen utförs på kliniken, ofta i någon av våra fina träningsmiljöer, bl.a. i vår trädgård, kök, datorrum eller snickeri. Den kan också ske i patientens boendemiljö och i samhället.Kvalifikationer
Du som söker ska vara legitimerad arbetsterapeut. Vi ser gärna att du har ett intresse för rehabilitering.
Du är en ansvarstagande person som trivs med att arbeta i ett tvärprofessionellt team där samarbete och gemensamt lärande står i fokus. Din lyhördhet för andra människors behov och förutsättningar, tillsammans med din förmåga att motivera och stötta individer till en bättre vardag, är viktiga egenskaper i rollen. Du har ett lösningsfokuserat arbetssätt, förmåga att bidra med idéer och lösningar i utvecklingsarbete.
Eftersom vår klinik befinner sin i en förändringsfas är det viktigt att du är trygg i förändring, kan anpassa dig till förändrade förutsättningar och bidra till en stabil arbetsmiljö. Du har en god samarbetsförmåga och bidrar med engagemang i arbetet mot våra gemensamma mål.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder introduktion och handledning i uppdraget. Som ny medarbetare hos oss kan vi vara behjälpliga med inflyttningsservice för den som skulle ha behov.
För att underlätta behandlingen av din ansökan, vänligen:
* Bifoga ett detaljerat CV samt personligt brev.
* Inkludera relevanta betyg, intyg och eventuell legitimation för den tjänst du söker.
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 778/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab Kontakt
HR-konsult
Anna Eriksson anna.eriksson3@kronoberg.se 0470-58 67 49 Jobbnummer
9602267