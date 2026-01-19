Arbetsterapeut till Vuxenpsykiatriska mottagningen Öster
Region Västmanland / Sjukgymnastjobb / Västerås Visa alla sjukgymnastjobb i Västerås
2026-01-19
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Hos oss välkomnas du av en trivsam arbetsplats som genomsyras av öppenhet, god gemenskap, humor och arbetsglädje. Mottagningen Öster är en del av Psykiatricentrum vid Västmanlands sjukhus i Västerås.
Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss ingår du i mottagningens tvärprofessionella team med cirka 15 medarbetare med olika kompetenser som samverkar kring patienten. Du ansvarar för det arbetsterapeutiska uppdraget och deltar i regelbundna behandlingskonferenser för att bidra till ett gemensamt och sammanhållet arbetssätt. I uppdraget arbetar du både självständigt och i nära samarbete med andra yrkeskategorier. Du kartlägger och bedömer patienters aktivitetsförmåga och stödbehov, skriver utlåtanden samt bedömer behov av, förskriver och följer upp hjälpmedel, exempelvis kognitionshjälpmedel och tyngdprodukter. Du genomför även behandlingsinsatser för ökad aktivitetsbalans, ofta med psykopedagogiska inslag.
Arbetet omfattar både kortare och längre behandlingskontakter över tid, individuellt och i grupp. Hembesök kan förekomma liksom samverkan med andra aktörer och patientens nätverk. Arbetsterapeuterna inom vuxenpsykiatrin har regelbundna gemensamma träffar och handledning.
Har du ett intresse för målgruppen och vill vara med och utveckla framtidens psykiatri, erbjuder vi ett uppdrag och en introduktion som utformas tillsammans och anpassas efter dina behov och intressen.
Möjlighet till uppdrag som rehabiliteringskoordinator
I rollen som arbetsterapeut finns även möjlighet att arbeta som rehabiliteringskoordinator på mottagningen. Som rehabiliteringskoordinator stödjer du sjukskrivna patienter i rehabiliteringsprocessen och arbetar för att underlätta återgång i arbete eller påbörjan av arbetslivsinriktad rehabilitering.
Uppdraget innebär även att vara ett stöd för läkare och övriga professioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor samt att stärka samverkan mellan mottagningen och externa aktörer såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare. Det finns ett länsgemensamt nätverk för rehabiliteringskoordinatorer som erbjuder samordning, stöd och handledning.
Uppdraget ligger i dagsläget på en specialistsjuksköterska men kan bli aktuellt för arbetsterapeut om intresse och kompetens finns hos sökande.
Om arbetsplatsen
Vuxenpsykiatrin Västmanland är organiserad i två sektioner: Öppenvård och Länsgemensamma resurser. Vuxenpsykiatriska mottagningen Öster är belägen vid Västmanlands sjukhus i Västerås och tillhör sektionen Öppenvård. Mottagningens upptagningsområde omfattar de östra stadsdelarna i Västerås. Målgruppen är personer med psykossjukdom och vissa psykosnära tillstånd samt personer med vissa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med samtidigt behov av specialistpsykiatrisk vård och behandling.
På mottagningen arbetar engagerade medarbetare i flera professioner, såsom läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, arbetsterapeut/rehabiliteringskoordinator, medicinska sekreterare och enhetschef. Arbetsgruppen är stabil, med många erfarna medarbetare samtidigt som nya kollegor tillkommer.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram med en mentor, för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till interna och externa utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden med möjlighet till flexibel arbetstid inom givna ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Du är även välkommen att besöka oss för att få en inblick i verksamheten och se våra lokaler.Publiceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
Du är legitimerad arbetsterapeut eller befinner dig i slutet av din arbetsterapeututbildning. Kunskap och erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård och behandling, eller arbete som arbetsterapeut är meriterande men inget krav. Det är meriterande om du har kunskap om och erfarenhet av bedömningsinstrument såsom PRPP eller annat liknande instrument. En central del av arbetet är samtal, vilket förutsätter att du har god förmåga att kommunicera på svenska och uttrycker dig väl i både tal och skrift. Vi arbetar i journalsystemet Cosmic och vi ser det därför som meriterande om du har erfarenhet av systemet.
Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Du samarbetar väl med andra, är lyhörd och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du arbetar strukturerat och självständigt, med förmåga att planera, prioritera och ta ansvar för ditt arbete även i en föränderlig vardag. Du driver ditt arbete framåt, tar egna initiativ på ett lösningsorienterat sätt och har en öppenhet inför de varierande arbetsuppgifter som förekommer i ett psykiatriskt öppenvårdsteam. Du har en god helhetssyn och förstår din roll i relation till verksamhetens uppdrag.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid dagtid. Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 1 februari 2026
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Karoline Holmberg karoline.holmberg@regionvastmanland.se Jobbnummer
9690502