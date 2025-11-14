Arbetsterapeut till Vuxenpsykiatriska mottagningen i Kristianstad
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjukgymnastjobb / Kristianstad Visa alla sjukgymnastjobb i Kristianstad
Gör skillnad. Varje dag.
Är du legitimerad arbetsterapeut som söker efter din nästa utmaning? Har du ett särskilt intresse för arbete inom vuxenpsykiatri? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Verksamhetsområde (VO) vuxenpsykiatri i Kristianstad bedriver specialistpsykiatri i östra Skåne med cirka 350 medarbetare. Vi vänder oss till vuxna från 18 år och består av heldygns- och öppenvård, två slutenvårdsavdelningar, en akutmottagning samt en beroendemottagning. Vidare finns det fyra allmänpsykiatriska team, psykosteam och neuropsykiatriska team både i Kristianstad och Hässleholm, samt ett verksamhetsövergripande DBT-team (dialektisk beteendeterapi) med placering i Kristianstad. Vårt upptagningsområde är fem kommuner i nordöstra Skåne. Vi är måna om att ha ett gott samarbete med kommunerna vilket vi upprätthåller genom samverkansmöten och gemensamma vårdplaneringar.
Vuxenpsykiatrimottagningen i Kristianstad är en arbetsplats där arbetsglädje och gemenskap är viktiga delar av vår gemensamma vardag. Vi är cirka 70 medarbetare som arbetar i tvärprofessionella team bestående av läkare, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, skötare, medicinska sekreterare och två enhetschefer. Vi har ett viktigt uppdrag att utifrån våra olika kompetenser och erfarenheter erbjuda våra invånare med psykisk ohälsa bedömning, utredning, diagnostik, vård och behandling. För att säkra våra patienters behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet arbetar vi med fast vårdkontakt, individuella vårdplaner och samverkar med andra aktörer.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Då vi utökar vår arbetsterapeutgrupp har vi nu möjlighet att välkomna ytterligare en arbetsterapeut till oss på Vuxenpsykiatriska mottagningen i Kristianstad.
Dina arbetsuppgifter består av bland annat arbetsterapeutisk bedömning och behandling av patienter med medelsvår till svår psykisk problematik. Huvudfokus ligger på aktivitets- och funktionsbedömningar, behandling i form av psykoedukation, träning av strategier, kognitivt stöd i vardagen och aktivitetsbalans.
På mottagningen är ditt fokusområde att arbeta i team med patienter med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt olika psykiatriska tillstånd. Därtill gör du aktivitets- och funktionsbedömning i samband med psykologutredningar eller inför rehabilitering till arbete/aktivitet. Vidare samverkar du tillsammans med läkare, rehabiliteringskoordinator, Försäkringskassan och övriga behandlare. Det finns idag en tydlig struktur för hur arbetet kan läggas upp men det finns också möjlighet att utveckla och förändra innehållet utifrån kompetens samt behov.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad arbetsterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska språket lägst motsvarande C-nivå enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Meriterande för tjänsten är att du har några års arbetslivserfarenhet som arbetsterapeut, gärna inom psykiatrisk verksamhet. Därtill är det meriterande om du har utbildning i the Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) eller om du önskar gå vidare via arbetsgivaren. Utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) motsvarande steg 1 är också meriterande. Om du behärskar våra IT-system såsom Melior, VÅPS och TIK är det fördelaktigt samt om du har ett giltigt B-körkort.
För den här tjänsten välkomnar vi dig som trivs med att arbeta i team, är trygg och flexibel samt har en god samarbetsförmåga. Därtill har du god förmåga att planera och strukturera ditt arbete självständigt och målinriktat. Du tycker om att ha många parallella arbetsuppgifter och föredrar ett varierat arbetstempo samt har lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
Vi hoppas att vi har väckt din nyfikenhet och har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss! I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag, vi planerar att ha intervjuer fredagen den 19/12.
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
