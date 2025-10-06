Arbetsterapeut till Vuxenpsykiatriska mottagningen i Köping
2025-10-06
Är du en lösningsfokuserad arbetsterapeut som söker ett varierande och patientnära arbete? Då är det kanske dig vi söker till Vuxenpsykiatriska mottagningen i Köping.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss samverkar du i tvärfunktionella team och ansvarar för det arbetsterapeutiska arbetet. Du arbetar både självständigt och i samarbete med övriga yrkeskategorier. Som arbetsterapeut arbetar du med att kartlägga och bedöma patientens aktivitetsförmåga och stödbehov samt skriver utlåtanden. Du bedömer behov av, föreskriver och följer upp kognitions- och sinnesstimulerande hjälpmedel. Vidare arbetar du med behandlingsarbete mot ökad aktivitetsbalans ofta med psykopedagogiska inslag. Du initierar rehabiliteringsinsatser på rätt nivå och samverkar med övriga aktörer. I arbetet ingår journaldokumentation i Cosmic. Hembesök förekommer i arbetet.
Du välkomnas av en öppen och kompetent arbetsgrupp. Du har ett tajt samarbete tillsammans med din arbetsterapeutkollega. Du samarbetar också med läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer och skötare som alla tillsammans bidrar till att skapa en kvalitativ vård för våra patienter.
Om arbetsplatsen
Vuxenpsykiatriska mottagningen vänder sig till invånare i Köping, Kungsör och Arbogas kommuner. Vi tar emot patienter som har förstämnings- eller ångestsjukdom, neuropsykiatrisk problematik, social fobi, tvångssyndrom, psykossjukdomar och är i behov av psykiatriska specialistinsatser. Här arbetar sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, läkare, kuratorer, psykologer, arbetsterapeuter, skötare, rehabkoordinator och medicinska sekreterare i tvärprofessionella team runt patienten för att erbjuda bästa möjliga vård. Vi samverkar även i stor utsträckning med såväl externa aktörer såsom kommunala verksamheter samt internt inom regionen med exempelvis slutenvården och familjeläkarmottagningar.
Som medarbetare hos oss välkomnas du till en kompetent medarbetargrupp där vi ställer upp för varandra och ser kunskapsutbyte som en del av vår vardag. Som medarbetare erbjuds du ett nära ledarskap där du ges utrymme och möjlighet att bidra med idéer och förbättringsförslag.
Mottagningen ligger vid Köpings sjukhus med endast tre minuters promenad från järnvägsstationen. Köping är beläget vid Mälarens västra strand med pendelavstånd från övriga städer i Mälardalen och Örebro.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• mentorskap och handledning
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/ Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad arbetsterapeut, men vi välkomnar även dig som är i slutet av din utbildning. Vidare ser vi det som en fördel om du har erfarenhet från yrket. Erfarenhet från hälso- och sjukvård och erfarenhet från arbete med personer med psykisk ohälsa ser vi som meriterande. Har du erfarenhet av att arbeta på mottagning är det något vi värdesätter. En fördel är också kunskaper i journalsystemet Cosmic.
För att passa hos oss behöver du vara självgående och strukturerad i ditt arbetssätt. Du har lätt för att samarbeta med andra människor och ser lösningar istället för problem. Du är trygg och stabil och har ett gott bemötande till din omgivning.
Anställningsvillkor
Visstidsanställning. Vikariat t.om. 31/6 2026, med möjlighet till förlängning. Heltid. Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 19 oktober 2025.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Region Västmanland (@regionvastmanland) * Foton och videor på Instagram
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Mari Janulf mari.anna.alexandra.janulf@regionvastmanland.se Jobbnummer
9540989