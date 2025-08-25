Arbetsterapeut till Vuxenpsykiatrisk mottagning Öster
2025-08-25
Du välkomnas till en trivsam arbetsplats som genomsyras av öppenhet, god gemenskap och humor! Mottagningen ligger vid Västmanlands sjukhus i Västerås och det finns goda pendlingsmöjligheter från både Eskilstuna, Uppsala och Stockholm.
Låter detta intressant? Läs gärna vidare för att lära känna oss bättre! Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Arbetet på mottagningen sker i tvärvetenskapliga team med olika kompetenser, sammanlagt ca 18 medarbetare. Som arbetsterapeut hos oss samverkar du i dessa tvärfunktionella team och svarar för det arbetsterapeutiska arbetet. I tjänsten som arbetsterapeut kommer du även ha ett uppdrag som rehabiliteringskoordinator.
Du arbetar både självständigt och i samarbete med övriga yrkeskategorier. I ditt arbete kartlägger och bedömer du aktivitetsförmåga och stödbehov samt skriver utlåtanden. Du bedömer behov av, föreskriver och följer upp olika hjälpmedel så som kognitionshjälpmedel och tyngdprodukter. Vidare arbetar du med behandlingsarbete mot ökad aktivitetsbalans ofta med psykopedagogiska inslag. Du har både avgränsade kontakter och längre kontakter över tid med individer och grupper.
I arbetet ingår journaldokumentation i Cosmic. Hembesök förekommer i arbetet. I rollen som rehabiliteringskoordinator stödjer du sjukskrivna patienter i rehabiliteringsprocessen och arbetar för att underlätta för patienten att återgå i arbete eller inleda arbetslivsinriktad rehabilitering. Rehabiliteringskoordinatorn fungerar också som en resurs för läkare och övriga hälsoprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor. Rehabiliteringskoordinatorns arbete kretsar huvudsakligen kring stöd till patienten samt stärka samverkan mellan mottagningen och externa aktörer såsom försäkringskassa, arbetsförmedlingen och arbetsgivare.
Arbetsterapeuterna inom vuxenpsykiatrin har regelbundna möten och gemensam handledning. Vi erbjuder också en utsedd mentor under introduktionen.
Om arbetsplatsen
Vuxenpsykiatrin Västmanland är uppdelad i två sektioner; Öppenvård och Länsgemensamma resurser. Vuxenpsykiatriska mottagningen Öster ligger vid Västmanlands sjukhus i Västerås och tillhör sektionen Öppenvård.
På mottagningen arbetar 18 engagerade och kunniga medarbetare som består av olika professioner som läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, arbetsterapeut/rehabiliteringskoordinator och sekreterare. Det är en trivsam arbetsgrupp där många har arbetat länge och några är nya medarbetare.
Mottagningens upptagningsområde omfattar dem östra stadsdelarna i Västerås. Målgruppen för mottagningens arbete är personer med psykossjukdom och vissa psykosnära tillstånd samt personer med vissa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med samtidigt behov av specialistpsykiatrisk vård och behandling.
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi vill att du ska trivas, må bra och utvecklas med oss och därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till interna och externa utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000 kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se)
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och besöka oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Hör av dig så ordnar vi det! Kvalifikationer
Du är legitimerad arbetsterapeut. Erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård och behandling är meriterande, men ej ett krav. Vi ser gärna att du har kunskap och erfarenhet av bedömningsinstrument PRPP eller annat relevant bedömningsinstrument för observation i aktivitet. En central del i arbetet utgörs av samtal, därmed är det en förutsättning att du har en god förmåga att kommunicera på svenska och att du uttrycker dig väl i tal och skrift. Övriga språkkunskaper är meriterande. Som arbetsterapeut hos oss är det värdefullt om du har kunskaper om olika psykiatriska sjukdomar.
Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt vis. Du har förmåga att sätta dig in i en annan persons perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. Du är självgående och bra på att strukturera ditt arbete och driver dina egna processer framåt. Du är kreativ och har en god problemlösningsförmåga. Du behöver också ha en öppenhet för de varierande arbetsuppgifter som förekommer i ett psykiatriskt öppenvårdsteam.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Heltid, dagtid. Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 14 september 2025.
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Bifoga gärna relevanta intyg och betygshandlingar med din ansökan.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Klicka här
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet.
Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är.
Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Ersättning
Region Västmanland Kontakt
Arbetsterapeuterna
Frida Mikkelsen 079-061 19 37 Jobbnummer
9472860