Arbetsterapeut till Vuxenpsykiatrimottagningen, Falkenberg
2026-03-03
Vi välkomnar en vikarierande arbetsterapeut till mottagningen i Falkenberg.
Letar du efter ett stimulerande arbete på en lagom stor mottagning med bra teamwork och god introduktion. Vi är en liten trevlig mottagning som ligger precis bredvid järnvägsstationen i Falkenberg vilket underlättar vid pendling. Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut kommer du att arbeta med exempelvis bedömning/kartläggning, utredning och rehabilitering. Utredning av aktivitetsförmåga kan ingå som en del i en fördjupad utredning, bland annat genom observation i hemmet.
Arbetet med patienter kan ske både individuellt och i grupp där behandlingen kan bestå av aktivitetsträning, strategier för ökad struktur i vardagen, anpassning av miljö, utprovning/förskrivning samt uppföljning av hjälpmedel m.m.
Vi är ett team som värdesätter utveckling och förbättring i vårt arbete och därför sker förbättringsarbete löpande med avsatt tid och involverar all personal.
Tjänsten som utlyses är ett vikariat på ca ett år.
Om arbetsplatsen
Vuxenpsykiatrimottagningen (VPM) i Falkenberg är en specialistpsykiatrisk mottagning med cirka 30 medarbetare som arbetar i tvärprofessionella team, i samarbete med såväl heldygnsvård som närsjukvård.
I teamen ingår läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterskor och arbetsterapeut. Målgruppen är personer över 18 år med svåra depressions- och ångesttillstånd, bipolärt tillstånd, personlighetsstörning, autismspektrumtillstånd, ADHD, psykotiska tillstånd, traumatisering och suicidalitet.
Vår strävan är att alltid tillhandahålla god psykiatrisk specialistvård till invånare. Målsättningen är att erbjuda ett brett utbud av olika behandlings- och utredningsmetoder och låta aktuell forskning vara vägledande för vårt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Vi ser gärna att du har kunskap och erfarenhet av arbete med psykiatri, kognitivt stöd och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Som person är du trygg i din yrkesroll och har god självinsikt.
Du kommer ingå i ett multiprofessionellt team där samarbets- och initiativförmåga värderas högt. Vi ser att du värderar detta likt oss och är bra på att strukturera ditt arbete och kan driva egna processer framåt. Vi ser det som en självklarhet att du har ett gott bemötande gentemot patienter, anhöriga och kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift är ett krav.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-verksamheter/psykiatrin
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Ersättning
