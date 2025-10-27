Arbetsterapeut till Vuxenhabiliteringens team för sinnesbaserad behandling
2025-10-27
Upplevelsen, vårt team för sinnesbaserad behandling, startade 1991 som ett samverkansprojekt mellan regionen, föreningen FUB och Studieförbundet Vuxenskolan. Arbetet har på olika sätt utvecklats för att genom sinnesbaserad behandling främja utveckling hos patienter med omfattande funktionsnedsättningar. Teamet för sinnesbaserad behandling består även av två musikterapeuter.
Vuxenhabiliteringen har ett länsövergripande uppdrag och ger specialiserad habilitering till personer som har betydande funktionsnedsättningar. Vi är organiserade i tvärprofessionella team och utför våra insatser med ett långsiktigt perspektiv med vardagen i fokus.
Vuxenhabiliteringen ger specialiserad habilitering och rehabilitering till personer i Örebro län som har en betydande funktionsnedsättning. Vi är organiserade i ett tvärprofessionellt team och utför våra insatser med ett långsiktigt perspektiv där vardagen är i fokus.
Arbetsterapeut till Vuxenhabiliteringens team för sinnesbaserad behandling

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta tillsammans med en sjukgymnast i våra fantastiska lokaler på Karlahuset i Örebro. Dina patienter kommer från både Vuxenhabiliteringen och Barn- och ungdomshabiliteringen. Upptagningsområdet är hela Region Örebro län. Patienterna har intellektuella funktionsnedsättningar på alla nivåer, autism och neurologiska funktionsnedsättningar.
Du bedömer och behandlar som ett komplement till andra teaminsatser. Insatserna ska ha en tydlig koppling till behov i patientens vardag och ska implementeras i närmiljön där det är möjligt.
Lokalerna vi arbetar i är anpassade för både barn och vuxna och består av ett antal unika sinnesrum utrustade för bedömning och behandling. Mängden och graden av sinnesstimulering kan styras för att passa varje patients behov.
Välkommen med din ansökan!
Du ska vara legitimerad arbetsterapeut med erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättningar, gärna inom habilitering. Vi önskar att du har en fördjupad kunskap om sensoriska svårigheter och om miljöns betydelse för kommunikation, samspel, aktivitet, avspänning och stressreduktion. En vilja att kritiskt granska och utvärdera för att bidra till verksamhetens utveckling är en viktig förutsättning. Erfarenhet av forskning- och utvecklingsarbete är meriterande.
Då arbetet även innefattar både teamarbete och samverkan med andra vårdgivare och myndigheter läggs stor vikt vid god samarbetsförmåga och flexibilitet. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.
Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Kontakt
Enhetschef
Linda Westling 019-602 90 34
