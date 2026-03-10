Arbetsterapeut till Vuxenhabiliteringen
2026-03-10
Vill du vara med och utveckla framtidens habilitering?
Habilitering, syn och hjälpmedel är en länsövergripande verksamhet som erbjuder
tvärprofessionella och specialiserade insatser och hjälpmedel för barn, ungdomar och
vuxna med långvariga funktionsnedsättningar.
Din arbetsplats
På vuxenhabiliteringen arbetar vi med individer som är över 18 år med intellektuell
funktionsnedsättning, autism, betydande rörelsenedsättning och förvärvad hjärnskada
med långvarigt rehabiliteringsbehov. Vuxenhabiliteringen erbjuder insatser till vuxna, till
deras närstående och övrigt nätverk. Utifrån behov samverkar vi med andra
verksamheter inom hälso- och sjukvård, kommunen och andra samhällsaktörer.
Tillsammans bidrar vi till en positiv utveckling för patienten i form av
- Bästa möjliga funktion och aktivitet
- Fysiskt och psykiskt välbefinnande
- Delaktighet i samhällslivet och jämlika levnadsvillkor
- Hos oss får du drivna och engagerade kollegor.
Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete och lägger mycket fokus på introduktion och mentorskap av nya medarbetare. Vi bedriver också ett strukturerat utvecklingsarbete med fokus på evidensbaserade insatser individuellt och i grupp samt utbud av E-tjänster. Som en hälsofrämjande arbetsplats har vi både gemensamma friskvårdsaktiviteter och friskvårdstimme.
Tillsammans utvecklar vi framtidens habilitering!

Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut är du en viktig kompetens i teamet runt patienten och du arbetar med bedömning och behandling av vuxna med funktionsnedsättning. Vi samverkar både inom och utanför verksamheten så din samarbetsförmåga är viktig.
Det är viktigt att du kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra då arbetet som utförs hos oss är väldigt varierande beroende på våra patienters behov. Lika viktigt är ditt intresse för utvecklingsarbete eftersom vi är inne i en intensiv utveckling, både av vår egen verksamhet och inom kunskapsområdet habilitering. Du kommer att arbeta i team som framförallt möter personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Erfarenhet och kompetens inom habiliteringens målgrupper är meriterande liksom erfarenhet av arbete inom habilitering eller närliggande verksamheter.
Du sätter alltid patienten i fokus och är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete. Som kollega är du engagerad och positiv och bidrar till ett gott samarbete och en bra arbetsmiljö. Du är självständig, flexibel och har lätt för att anpassa dig till olika situationer. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Körkort är önskvärt.
Om Region Värmland
Om Region Värmland

Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.

Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Vuxenhabiliteringen Kontakt
Susanne Lindell, enhetschef 010-8314092 Jobbnummer
9787086