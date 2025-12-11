Arbetsterapeut till VO hälsoprofessioner, Universitetssjukhuset Örebro
Verksamhetsområde hälsoprofessioner är ett nytt verksamhetsområde inom område specialiserad vård. Vi söker nu en arbetsterapeut med placering på medicinavdelning på universitetssjukhuset Örebro, då vår kollega är föräldraledig.
Verksamhetsområde hälsoprofessioner är en nystartad länsklinik och under uppbyggnad. I verksamhetsområdet arbetar logopeder, dietister, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, psykologer, undersköterskor och administratörer.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innefattar arbete på medicinsk vårdavdelning, där du ska träffa äldre och unga patienterna med olika diagnoser. I arbetsuppgifterna ingår att utreda, bedöma, planera, förskriva och utprova hjälpmedel samt mobilisering. Arbetet är en viktig pusselbit i utskrivningsprocessen.
Du arbetar självständigt, prioritera och tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt. Samtidigt har du ett nära samarbete med fysioterapeut och avdelningspersonal.
Samarbete mellan slutenvården, primär vård och kommunen via Life Care. Dokumentera i journalsystemet Cosmic.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut. Erfarenhet av arbete på sjukhus är meriterande.
Att verksamhetsområdet är nytt innebär att rutiner och samverkansformer är fortsatt i förändring, och du ska trivas med att vara en del av utvecklings- och förändringsarbete. Vi sätter stor vikt vid egenskaper som samarbets-, och ansvarsförmåga samt flexibilitet. Du har lätt för att skapa bra möten med såväl patienter som kollegor och tycker om att arbeta i team.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:1015". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Verksamhetschef
Anette Forsberg 019-602 23 04 Jobbnummer
9639527