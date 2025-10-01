Arbetsterapeut till VO akutsjukvård och internmedicin i Malmö
Gör skillnad. Varje dag.
Vi utökar vår verksamhet och välkomnar en ny arbetsterapeut till oss!
Verksamhetsområde (VO) akutsjukvård och internmedicin vid Skånes universitetssjukhus (Sus) i Malmö och Lund har en egen rehabiliteringsenhet bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och kuratorer. Vi är totalt 45 personer där 10 arbetsterapeuter tillsammans med 10 fysioterapeuter arbetar i Malmö
Verksamheten i Malmö innefattar fyra internmedicinavdelningar, akutmottagning med tillhörande akutvårdsavdelningar (AOM, AVA), kliniskundervisningsavdelning (KUA) samt SUS sjukhus hemma (SSH) som erbjuder akutsjukvård i hemmet.
Vi är en stor bred verksamhet under ständig utveckling där du som arbetsterapeut har en väletablerad roll och efterfrågad kompetens i det interprofessionella teamet. Tillsammans strävar vi efter att ge patienten bästa möjliga vård.
Vi har teamledare för varje profession som fungerar som kunskapsstöd i det kliniska arbetet.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
I rollen som arbetsterapeut bidrar du med din yrkesspecifika kompetens i bedömning och fortsatta rehabiliterande insatser och åtgärder. Vi arbetar aktivt för en personcentrerad vård och samverkar med kommun och primärvård för att säkra trygga hemgångar för våra patienter.
Ditt arbete präglas av eget ansvar, delaktighet och teamarbete. Du arbetar i nära samarbete med fysioterapeut och tillsammans har ni viktiga funktioner i det tvärprofessionella teamarbetet kring patienten.
Inom hela vårt verksamhetsområde träffar du den multisjuka patenten med en stor variation av sjukdomstillstånd och diagnoser inom bland annat hjärt- och lungsjukdomar, rörelse-och stödjeorganen, infektion samt kognitiva funktionsnedsättningar. På akutmottagningen med tillhörande akutvårdsavdelningar är din arbetsterapeutiska bedömning viktig som ett beslutstöd till läkaren i fråga om hemgång eller inläggning för patienten. I SSH färdigbehandlas patienten i hemmet istället för att vara inneliggande på sjukhus. Patienten är inskriven i slutenvården under behandlingstiden. För dig som arbetsterapeut innebär det arbetsterapeutiska insatser både i sjukhusmiljö och i patientens hem.
Vi har ett stort engagemang i handledning av studenter främst på vår KUA men även på våra övriga avdelningar, vi välkomnar dig som delar vårt intresse av att ge en god handledning till framtida kollegor.
Vi eftersträvar ett medarbetarskap där varje medarbetare är aktiv i sitt eget lärande och har en vilja att bidra till att driva verksamheten framåt. Vi arbetar för att ständigt bli bättre och värdesätter initiativ och nytänkande. Hos oss erbjuder vi goda möjligheter till kompetensutveckling, genom såväl interna som externa utbildningar och du har möjlighet att utvecklas inom olika områden i verksamheten. Som ny hos oss får du en individuellt anpassad introduktion i vår verksamhet och mentorskap av erfaren kollega efter dina behov.
Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag till fredag, samt var sjunde lördag klockan 07.30 - 14.20.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad arbetsterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Har du genomgått handledarutbildning är detta meriterande, likaså om du har erfarenhet av arbete på sjukhus med den äldre multisjuka patienten.
Dina personliga egenskaper har stor betydelse för tjänster och vi söker dig som har god förmåga att samarbeta, kommunicera och främja en god arbetsmiljö. För att lyckas i rollen har du en god empatisk förmåga och kan arbeta både självständigt och i team samt har intresse av att handleda studenter.
Du har ett rehabiliterande synsätt och kan planera och prioritera samtidigt som du har förmåga att snabbt ställa om efter verksamhetens behov för dagen. Det är viktigt att kunna samarbeta med olika yrkesprofessioner och ha en helhetssyn med patienten i centrum. Du är ansvarsfull har ett driv att utveckla både dig själv och verksamheten. Vi är måna om att hitta rätt person och läger stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
