Arbetsterapeut till Villa Näs och Villa Kristineberg
Vardaga AB / Sjukgymnastjobb / Österåker Visa alla sjukgymnastjobb i Österåker
2025-10-23
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vardaga AB i Österåker
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Nu söker vi en arbetsterapeut på heltid som delar sin tjänst på Villa Kristineberg och Villa Näs. Vi söker dig som är en driftig och ansvarsfull arbetsterapeut och som vill dela sitt arbete mellan Vallentuna och Österåker. I team med andra professioner ger du livskvalitet till dem som bor här. Hos oss erbjuds du kontinuerlig kompetensutveckling och får arbeta i en stark kultur. Höjdpunkter:
Utbildning för att du ska lyckas: Genom vår utbildningsverksamhet Lära får du tillgång till gedigen introduktion, utbildningar och utvecklingsprogram.
Trygga villkor och flera förmåner: Vi erbjuder kollektivavtal och en förmånsportal med ett stort antal rabatter och erbjudanden.
Ledarskapsutbildade chefer: Vår absoluta ambition är att alltid erbjuda dig en coachande och stöttande chef som jobbar tillsammans med dig i vardagen.
En av Sveriges bästa arbetsgivare: Under flera år har vi rankats högst i omsorgsbranschen enligt en oberoende mätning, det märks i din vardag. Läs mer här.
Karriär- och utvecklingsmöjligheter: Vill du få nya arbetsuppgifter? Hos oss har du möjlighet att arbeta i andra delar av organisationen eller bli chef.
Om Villa Kristineberg och Villa Näs
Villa Kristineberg är en ny verksamhet med 60 platser som öppnar i februari. Villa Näs är en verksamhet som öppnade i juni 2021 med 60 platser. Båda verksamheterna har demens och somatiska platser.
Om rollen
Du arbetar i ett team tillsammans med fysioterapeut, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal och er uppgift är att ge livskvalitet. Du ser varje individ och har en förmåga att förstå vad varje person behöver.
I rollen som arbetsterapeut, hittar du tillsammans med de boende, de bästa sätten att använda sina egna förmågor i vardagen. Du stöttar och motiverar personerna att själva utveckla och bibehålla sina fysiska, kognitiva och sociala förmågor. Ofta innebär det att du:
gör bedömningar och anpassar vardagsmiljön.
provar ut och förskriver fysiska och kognitiva hjälpmedel.
får handleda dina kollegor i rehabiliterande insatser, förhållningssätt, förflyttningsteknik m.m.
har kontakt med de boendes närstående.
Välkommen till vår värld!
I Vardaga är målsättningen tydlig: Vi ska göra världen lite bättre, en människa i taget. Vår kultur genomsyras av värderingarna respekt, enkelhet, ansvar och kunskap - och får oss alla att dra åt samma håll. Här kan du läsa om vårt värdegrundsarbete.
Din erfarenhet och kunskap
Vi tror att du som söker dig till oss:
lockas av ett arbete som är varierat och kräver stor kunskap om vård och omsorg
tycker mycket om att möta människor i olika situationer
är självständig, kan göra egna bedömningar och fatta beslut och vågar tänka själv
har ett pedagogiskt förhållningssätt och tycker om att jobba i team samt stötta kollegor.
Du är legitimerad arbetsterapeut och vi ser gärna att du har några års erfarenhet av äldreomsorg. Du har god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav.
Övrigt
Sysselsättningsgrad: heltid Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: efter överenskommen Sista dag att ansöka är 16 november Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma.
Har du frågor? Kontakta gärna: emma.akerlind@vardaga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post.
Facklig kontakt: Akademikerförbunden (företräds av Akademikerförbundet SSR) Tfn: 08-617 44 00.
Mer om Vardaga, läs här!
Ansökan
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vardaga AB
(org.nr 556469-9105) Arbetsplats
Vardaga Kontakt
Yvonne Petersson yvonne.petersson@vardaga.se Jobbnummer
9570232