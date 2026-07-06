Arbetsterapeut till Vetlanda, Clustera Sverige
Clustera Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Vetlanda Visa alla sjukgymnastjobb i Vetlanda
2026-07-06
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Arbetsterapeut inom Steg Till Arbete till Vetlanda
Om oss
Clustera Sverige AB är en del av APM Group som startades 1994 i Australien. Koncernen har närmare 18 000 medarbetare med verksamhet i 11 länder runt om i världen. APM hjälper över två miljoner människor varje år att leva ett bättre liv och tillhandahåller tjänster med fokus på att få deltagare närmare en anställning eller utbildning.
Verksamheten i Sverige omfattar cirka 140 medarbetare. Clustera levererar arbetsmarknadstjänster och program i hela landet. Vi har ett genuint intresse av att hjälpa människor att komma vidare i både livet och karriären, och under åren har vi gjort det med mycket goda resultat och hög kvalitet.
Vi är ISO-certifierade inom ISO 14001 och ISO 9001.
Vad innebär det att vara en del av Clusteras team?
Clustera är ett etablerat bolag där det är högt i tak och kreativitet och nytänkande välkomnas. Vi ingår i en global koncern med lång erfarenhet från internationella matchningstjänster. Med stabil värdegrund vägleder vi i alla lägen.
På Clustera tror vi på människors förmågor och brinner för att stödja och lyfta dem. Vårt mål i mötet med andra är att motivera och inspirera till nya möjligheter. Det gäller både våra deltagare och samarbetspartners, men även våra medarbetare och samhället i övrigt.
Tjänsten
Vi söker en arbetsterapeut på heltid med placering på vårt kontor i Vetlanda.
Det är en spännande tjänst där du kommer att möta en bred målgrupp. Som arbetsterapeut genomför du kartläggningssamtal med nya deltagare. Via samtalen kommer du att identifiera deras resurser och begränsningar för att kunna arbeta och även ta reda på vad som motiverar dem att återgå till arbete. Tjänsten, Steg Till Arbete (STA), är ett samarbete med Arbetsförmedlingen, där målet är att deltagarna ska få en arbetsträning och/eller anställning med hjälp av insatsen.
Efter kartläggningen genomgår deltagarna ett program/en modul under fem veckor. Du som arbetsterapeut arbetar utifrån en individuell planering med fokus på deltagarens resurser, samlade förutsättningar och stödbehov kopplade till olika arbetsmiljöer. Detta görs genom att observera deltagare i arbetsliknande miljöer. Du jobbar med sex deltagare samtidigt.Instrument du kommer att arbeta med i kartläggningssamtalen är: • Model of Human Occupation Screening Tool (MOHOST)• Dialog om arbetsförmåga (DOA)• Worker Role Interview (WRI)Instrument du kommer att arbeta med under observationer:• Assessment of Work Characteristics (AWC)• Assessment of Work Performance (AWP)
Som arbetsterapeut har du en viktig roll och ingår i ett team tillsammans med arbetskonsulenter som arbetar med samma deltagare. I tjänsten ingår även dokumentation, planering och att utvärdering av resultat. För att trivas i rollen behöver du vara flexibel, ha förmåga att arbeta självständigt såväl som i team och vara van att arbeta med en bred målgrupp. Vi ser gärna att du har intresse av att nätverka.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Behörighetskrav
Legitimerad arbetsterapeut av Socialstyrelsen. Meriterande med utbildning i instrumenten:
Model of Human Occupation Screening Tool (MOHOST)
Dialog om arbetsförmåga (DOA)
Worker Role Interview (WRI)
Assessment of Work Characteristics (AWC)
Assessment of Work Performance (AWP)
Legitimation och utbildningsbevis ska kunna uppvisas innan anställning.
Behärskar svenska språket i tal och skrift.
Vi erbjuder dig
Clusteras medarbetare är vår viktigaste tillgång, och därför vill vi erbjuda en roll som både inspirerar och ger dig stort handlingsutrymme. Vi drivs av att se människor utvecklas, och vi ger dig möjligheten att använda din kompetens och kreativitet i arbetet. Tillsammans med din coachande chef får du stöd i att forma din karriär, fortsätta växa och nå dina mål.
Placering: Vetlanda.
Anställning: Heltid med start i början av augusti.
Sista dag att ansöka är 31 juli. Sök gärna tjänsten så snart som möjligt, då intervjuer sker löpande och anställning kan ske innan sista ansökningsdag.
Vid frågor om tjänsten, kontakta rekryteringsansvarig Eva-Marie Johansson, eva-marie.johansson@clustera.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clustera Sverige AB
(org.nr 556743-1365)
574 32 VETLANDA Arbetsplats
Clustera Kontakt
Rekryterare
Eva-Marie Johansson eva-marie.johansson@clustera.se 076-0293365 Jobbnummer
9994505