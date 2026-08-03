Arbetsterapeut till VE neurologi i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjukgymnastjobb / Malmö Visa alla sjukgymnastjobb i Malmö
2026-08-03
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Önskar du ett stimulerande arbete på specialistnivå med teamarbete i fokus och där du som arbetsterapeut har en given roll? Vi söker en arbetsterapeut till vårdenhet neurologi i Malmö, tillhörande verksamhetsområde neurologi, rehabiliteringsmedicin, minnessjukdomar och geriatrik (VO NRMG).
VO NRMG består av såväl sluten- som öppenvård i Malmö, Lund och Höör/Orup. Vid rehabilitering skapas grunden för att patienten trots sin skada eller sjukdom ska fungera optimalt och uppnå god livskvalitet avseende arbete, familj och fritid. Rehabiliteringsprocessen tar sin utgångspunkt i WHO:s Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).
Rehabiliteringspersonalen inom område neurologi arbetar i multidisciplinära team med patienten i centrum. Vi arbetar med fokus på kvalitet och med att integrera beprövad erfarenhet samt evidensbaserad kunskap för att uppnå god och jämlik vård. På våra neurologiska avdelningar erbjuds interdisciplinärt rehabiliteringsmedicinsk bedömning och rehabilitering av personer, företrädesvis i aktiv ålder med aktivitetsnedsättning på grund av skada i nervsystemet, i rörelseapparaten eller på grund av långvarig smärta. Vi arbetar med fokus på kvalitet och med att integrera beprövad erfarenhet samt evidensbaserad kunskap för att uppnå god och jämlik vård. Vi har även ett utökat uppdrag inom nationellt högspecialiserad vård till vår enhet inom det neuromuskulära teamet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har intresse för placering inom slutenvård och/eller öppenvård. Inom slutenvården ingår vår Neuro-OBS som är en intermediärvårdsavdelning med snabbspår för stroke som kräver specifika arbetsterapeutiska åtgärder. Som arbetsterapeut deltar du i planeringen vid utskrivning från slutenvård till hemmiljö, med syfte att genomföra rehabiliterande insatser.
I rollen analyserar och kartlägger du patientens förmåga att utföra dagliga aktiviteter inom områdena personlig vård, boende, arbete, utbildning och fritid. I detta ingår bedömning av hur kroppsfunktioner såsom kognitiv förmåga, handens funktion och miljö påverkar aktivitetsutförandet. Rehabilitering innehåller åtgärder såsom träning, utbildning, kompensatoriska åtgärder i form av hjälpmedel, hjälpinsatser och miljöanpassning som syftar till att nå de mål som utformas tillsammans med patienten.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad arbetsterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av utredning och bedömning av neurologisk funktion och aktivitetsförmåga. Även erfarenhet av ICF-baserad verksamhet och interdisciplinärt teamarbete ses som meriterande. Vi ser gärna att du har intresse av arbetsterapeutisk metodutveckling i relation till patientklientelet.
Som person trivs du med att arbeta patientfokuserat med en helhetssyn och ett vårdkedjeperspektiv. Du har förmågan att arbeta självständigt och under eget ansvar samtidigt som du samarbetar väl i team. Därtill har du en god pedagogisk förmåga och initiativförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330551". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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291 89 SKÅNE Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Arbetsterapeut
Anna Szymanska Anna.Szymanska@skane.se 040-33 75 79 Jobbnummer
10018458