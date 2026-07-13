Arbetsterapeut till växande rehabmottagning
Stiftelsen Bräcke Diakoni / Sjukgymnastjobb / Göteborg Visa alla sjukgymnastjobb i Göteborg
2026-07-13
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Bräcke Rehabmottagning Mölndal växer! Vi bygger ut verksamheten och söker nu både fysioterapeut och arbetsterapeut till vårt team. För dig som är fysioterapeut eller arbetsterapeut är det en möjlighet att komma in i ett skede där mottagningen redan fungerar väl, men där det fortfarande finns utrymme att påverka vad nästa steg ska bli.
Vi är en medelstor mottagning med 15 medarbetare. Här arbetar fysioterapeuter, arbetsterapeuter och logoped med ett brett uppdrag inom primärvårdsrehabilitering. Vi har också ett neuroteam, som är en viktig del av mottagningens utbud och speglar den bredd av kompetens som finns hos oss. Som en del av Bräcke diakoni är vi idéburna. Det betyder att vårt uppdrag börjar i en helhetssyn på människan och i viljan att göra nytta både i vardagen och i samhället. När vi växer gör vi det inte för växandets skull, utan för att kunna möta fler människor och skapa bättre förutsättningar för både patienter och medarbetare.
Nära till kollegor, beslut och utveckling
Hos oss ska det finnas utrymme att både göra ett bra patientarbete och bidra till hur vi arbetar. Därför har vi korta vägar till beslut, nära återkoppling, AI-stöd för journalföring och en individuell kompetensplan som ger riktning för din utveckling över tid. En idé behöver inte passera många led innan den kan diskuteras eller prövas. Här får du vara med och utveckla arbetssätt och bidra med det som engagerar dig i yrket.
Idéburet arbete som märks
Som medarbetare på rehabmottagningen blir du en del av Bräcke diakoni - en större idéburen organisation med verksamheter inom stöd, vård och omsorg på flera orter i landet. Vi finns till för att bidra till ett mer medmänskligt samhälle, där människor får känna sig sedda, hörda och delaktiga. Det märks i mötet med dem vi finns till för, men också i hur vi arbetar tillsammans: kunskap delas, olika perspektiv får plats och varje medarbetare kan påverka nära verksamheten.
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut och vill bidra med både din yrkeskunskap och ditt personliga engagemang i en verksamhet som växer och utvecklas. Mottagningen ligger i Mölndal, nära Göteborg och med smidiga resvägar. För dig som kör bil finns fri parkering vid arbetsplatsen.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Bräcke Diakoni
, http://www.brackediakoni.se/jobba-hos-oss/lediga-tjanster
Argongatan 2B (visa karta
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431 53 MÖLNDAL Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke rehabmottagning Mölndal-Lindome Kontakt
Verksamhetschef
Sofia Wedham sofia.wedham@brackediakoni.se 0765031122 Jobbnummer
10001042