Arbetsterapeut till växande primärvårdsrehab i Järfälla
Hela Kroppen Fysiocenter Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Järfälla Visa alla sjukgymnastjobb i Järfälla
2025-12-10
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hela Kroppen Fysiocenter Sverige AB i Järfälla
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du vara med på en spännande resa i ett växande team och en verksamhet i utveckling? Under 2025 expanderade vi vår klinik till 1000 kvm och nu söker vi en arbetsterapeut som vill vara en del av vårt engagerade team!
Om oss
Vi bedriver primärvårdsrehabilitering på uppdrag av Region Stockholm. Hos oss arbetar fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, naprapater, kiropraktorer, receptionister och administrativ personal, ett tvärprofessionellt team med fokus på helhet, samarbete och patientnytta.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där vi tar emot patienter både på mottagningen och i hemmet. Våra hembesök görs i Järfälla med omnejd, ofta i team tillsammans med fysioterapeut eller dietist.
Om rollen
Vi söker dig som vill arbeta med både mottagningsverksamhet och hembesök. Du kommer att möta en bred patientgrupp, men vi ser gärna att du har eller vill utveckla kompetens inom handrehabilitering och/eller lymf samt lipödem.
Du planerar självständigt din tid och arbetsdag men är också en viktig del i vårt teamarbete. Vi värdesätter flexibilitet, nyfikenhet och viljan att bidra med idéer och engagemang i en verksamhet som ständigt utvecklas.
Vi erbjuder
En positiv och inkluderande arbetsmiljö
Stöttande kollegor i ett växande team
Möjlighet till kompetensutveckling inom t.ex. handrehab, lymfterapi, lipödem
Variation mellan mottagning och hembesök
Tjänstgöringsgrad 80-100%
Tillgång till klinikbil vid hembesök
Vi söker dig som
Är legitimerad arbetsterapeut
Gillar variation och har ett genuint intresse för att arbeta med människor i olika livssituationer
Trivs med både självständigt arbete och teamarbete
Är flexibel, nyfiken och positiv till utveckling
Har B-körkort (meriterande men inte ett krav)
Läs gärna mer om oss på www.helakroppen.se
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: eric.jansten@helakroppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsterapeut". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hela Kroppen Fysiocenter Sverige AB
(org.nr 556491-6764)
Järfällavägen 106 (visa karta
)
177 41 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hela Kroppen Fysiocenter AB Kontakt
fysioterapeut, klinikchef
Eric Jansten eric.jansten@helakroppen.se 08-684 258 80 Jobbnummer
9638396