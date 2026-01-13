Arbetsterapeut till vårt Hemsjukvårdsteam, tillsvidaretjänst
2026-01-13
Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd och erbjuder också möjlighet att arbeta delvis på distans.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
Vi erbjuder ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete där du planerar till stor del av din arbetstid själv utifrån brukarens behov i centrum.
Arbetsterapeut inom hemsjukvården arbetar tillsammans i team med fysioterapeut, sjuksköterskor, vård-och omsorgspersonal och enhetschef. Teamet arbetar för att uppnå en nära och effektiv vård- och omsorg utifrån brukarens behov.
I hemsjukvård Västra är du som legitimerad arbetsterapeut med och skapar förutsättningar för våra brukare att leva så självständigt, delaktigt och meningsfullt liv som möjligt med utgångspunkt i det egna hemmet.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
• Bedömningar, hjälpmedelsförskrivning/utprovning, rehabilitering.
• Bedömningar av aktivitets- och funktionsförmåga samt insatser som exempelvis träning.
• Arbeta preventivt för att upprätthålla god hälsa och minskad risk för fall.
• Tillsammans med teamet handleder och utbildar du vård-och omsorgspersonal i rehabiliterande förhållningssätt och förflyttningsteknik.
• Arbeta aktivt med verksamhetens mål och uppdrag.Kvalifikationer
Till vårt team söker vi dig som är legitimerad arbetsterapeut. Du har ett intresse av att arbeta med brukarens varierande och individuella behov. Du kan arbeta såväl i team som självständigt och tar ett personligt ansvar för dina arbetsuppgifter. I arbetet är det viktigt att vara lyhörd för brukarens behov och ett gott bemötande.
Erfarenhet av äldreomsorg och rehabilitering är meriterande, vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang, samarbetsförmåga och kreativitet.
På enheten har du ytterligare en arbetsterapeut kollega samt fysioterapeut kollegor, där ett nära samarbete och teamarbete gör att dagarna blir innehållsrika och erfarenhetsutbyte sker kontinuerligt.
Du har god förmåga att bemöta människor i olika situationer på ett professionellt sätt och kan samverka med personer i din omgivning, alltid med brukaren bästa i fokus.
Vi välkomnar dig som gillar förändring, ser möjligheter och som vill ha en roll där du gör skillnad varje dag. Vi gillar utveckling och ser fram emot att lyssna på dina idéer och förslag på hur vi kan bli ännu bättre. Vi ser fram emot att ta del av dina kunskaper och din kompetens.
Övrigt:
B-körkort är ett krav
Utdrag ur belastningsregistret görs.
Tierps kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Rekrytering av denna tjänst kommer att göras löpande och vid rätt kandidat kan annonsen avslutas tidigare än sista datumen.
ÖVRIGT
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
