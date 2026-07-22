Arbetsterapeut till Vårdcentralerna Arlöv och Södra Sandby
Region Skåne, Primärvården / Sjukgymnastjobb / Burlöv Visa alla sjukgymnastjobb i Burlöv
2026-07-22
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Vill du arbeta i en varierad roll där du får bidra med din kompetens på två vårdcentraler med olika karaktär men samma höga ambition? Nu söker vi en arbetsterapeut till en delad tjänst mellan Vårdcentralen Arlöv och Vårdcentralen Södra Sandby.
Vårdcentralen Arlöv ligger mellan Lund och Malmö med goda pendlingsmöjligheter. Här finns cirka 8 000 listade patienter och en bred verksamhet med flera professioner, specialistmottagningar samt ett nära samarbete inom familjecentralen. Vi arbetar teambaserat och har ett tydligt fokus på tillgänglighet, kvalitet och utveckling.
Vårdcentralen Södra Sandby är belägen strax öster om Lund och har cirka 7 500 listade patienter. Här arbetar ett engagerat team i en verksamhet som präglas av god arbetsmiljö, hög kompetens och ett starkt utvecklingsfokus. Vårdcentralen erbjuder ett brett vårdutbud med flera specialiserade mottagningar.
Tillsammans erbjuder vi en dynamisk arbetsmiljö med goda möjligheter till samarbete och utveckling.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
• Bedömning och behandling av patienter med besvär i hand och underarm
• Att i samarbete med läkare utföra minnesutredningar
• Förskrivning av hjälpmedel, främst elrullstolar och drivaggregat
• Arbetsterapeutiska bedömningar och insatser med fokus på att stärka patienters aktivitetsförmåga och delaktighet i vardagen, oavsett diagnos.
Till oss kommer patienter i alla åldrar med en stor variation av diagnoser, vilket ger dig ett omväxlande och utvecklande arbete. Behandling sker både individuellt och i grupp.
Tjänsten är delad mellan de två vårdcentralerna, vilket innebär att du planerar och strukturerar ditt arbete utifrån verksamheternas behov.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad arbetsterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvård.
Du är trygg i din yrkesroll, arbetar självständigt och tar egna initiativ. Vidare har du god samarbetsförmåga och trivs i en roll där du får växla mellan olika arbetsmiljöer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Löneintervall: 36 400 - 45 300 kr
Länk till relevanta bestämmelser i kollektivavtal: https://skr.se/kollektivavtal/allmannabestammelserab.655.htmlhttps://skr.se/kollektivavtal/huvudoverenskommelsehok/huvudoverenskommelsehoktmedakademikeralliansen.8206.html
Vi tillämpar löpande urval. Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är cirka 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337080". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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232 38 ARLÖV Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Felicia Flyman-Sparf, Enhetschef 040-6234109 Jobbnummer
10009418