Arbetsterapeut till Vårdcentralen Kryddgården och Fosietorp i Malmö
Region Skåne, Primärvården / Sjukgymnastjobb / Malmö Visa alla sjukgymnastjobb i Malmö
2026-07-10
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Är du legitimerad arbetsterapeut med intresse för primärvård som trivs i en verksamhet med varierande arbetsuppgifter? Nu söker vi en arbetsterapeut till Vårdcentralen Kryddgården och Vårdcentralen Fosietorp.
Vårdcentralen Kryddgården har med stort engagemang anammat Hälsovalet och arbetar ständigt med att utveckla verksamheten så att den passar våra listade patienter. Vi har ett brett utbud med läkarmottagning, laboratorium, fysioterapeut och arbetsterapeut men även olika specialistmottagningar inom bland annat rökavvänjning, astma/KOL, diabetes samt inkontinens. På vårdcentralen arbetar bland annat sjuksköterskor, läkare, medicinska sekreterare, dietist, psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut samt kurator.
Vi har ett rehabiliteringsteam bestående av fysioterapeuter och arbetsterapeut samt familjecentral där vår barnavårdscentral (BVC) ingår. Hos oss erbjuder vi våra patienter en god tillgänglighet med hög kvalitet och ett professionellt bemötande. Vårt mål är att bidra till en god hälsa och livskvalitet för patienterna. Detta uppnår vi genom att se till att de kommer i kontakt med rätt person och får rätt vård.
Då vårdcentralen är belägen i ett mångkulturellt område föreligger det ett stort tolkbehov hos våra patienter.
Vårdcentralen Fosietorp är en välfungerande och trevlig hälsovalsenhet med forskningsuppdrag från Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Vårdcentralen har flera specialistmottagningar och vi har barnavårdscentral inhyst i samma lokaler. Idag är vi cirka 45 medarbetare inom olika yrken såsom allmänläkare, ST-läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeut, dietist, medicinsk sekreterare och administratörer. Tillsammans arbetar vi för att kunna erbjuda alla våra patienter, som representerar olika områden inom allmänmedicin, en trygg och tillgänglig primärvård av hög kvalitet och med ett gott bemötande. Våra lokaler ligger i stadsområde söder i Malmö med goda kollektiva bussförbindelser och nära yttre- och inre ringled om man väljer att ta bilen.
Vi är en akademisk vårdcentral som fungerar som en resurs för andra vårdcentraler när det gäller olika forskningsprojekt. Då det bedrivs en hel del forskning på vårdcentralen håller vi oss kontinuerligt uppdaterade och håller en hög vetenskaplig nivå såväl inom vår medicinska verksamhet som inom området psykisk ohälsa. Vi är stolta över att vara en akademisk vårdcentral samt vår strukturerade satsning på kvalitets- och utvecklingsarbete där vi är med och bygger broar mellan den akademiska världen och primärvården.
Vårdcentralen Kryddgården är del av ett samarbete med fem andra vårdcentraler inom ett geografiskt kluster, vilket innebär att du har nära samarbete med andra arbetsterapeuter inom klustret.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Vi söker nu en legitimerad arbetsterapeut som är intresserad av rehabilitering och teamarbete till Vårdcentralen Kryddgården och Vårdcentralen Fosietorp.
I din roll som arbetsterapeut erbjuder vi dig varierande arbetsuppgifter med både mottagningsbesök, hembesök och gruppbehandlingar. Du möter patienter i alla åldrar och styr mycket av din dag och ditt schema själv, samt har ett samarbete med andra yrkeskategorier såsom fysioterapeut, läkare och sjuksköterskor.
Arbetsterapeuten är en viktig person i teamet på våra vårdcentraler och hos oss är du första instans för diagnostisering och behandling av skador i hand, underarm och armbåge. I ditt arbete ingår även arbetsuppgifter som förskrivning av eldrivna rullstolar och kognitiva utredningar som planeras utifrån patientens behov. Det kan också bli aktuellt med arbete som innebär att hjälpa patienter att strukturera sin vardag och att försöka nå en mer gynnsam aktivitetsbalans exempelvis i samband med återgång i arbete. I dina arbetsuppgifter ingår rådgivning, både individuellt och i form av att du leder utbildningar för olika patientgrupper.
Vi är mycket positiva till utveckling, både sett till att du som individ får kontinuerlig utbildning och möjlighet att utvecklas samt att alla bidrar till enhetens utveckling över tid. Tillsammans skapar vi vår enhet inom uppdragets ramar!
Som arbetsterapeut delar du din arbetstid mellan Vårdcentralerna Kryddgården och Fosietorp. Vår övertygelse är att tillsammans är vi starka.
Samarbete inom vårt geografiska kluster är en naturlig del av vår vardag vilket innebär att du har möjlighet till erfarenhetsutbyte och stöd av kollegor, både från din egen profession och andra yrken. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad arbetsterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser det som meriterande om du har några års arbetslivserfarenhet inom yrket, gärna inom primärvård.
För att trivas är det av stor vikt att du är trygg i din yrkesroll, har förmåga att arbeta både självständigt och i team. Du gillar omväxling, är självständig, strukturerad och lösningsorienterad. Du bidrar till ett gott arbetsklimat med ditt engagemang och din positiva inställning, med fokus på att erbjuda bästa vårdkvalitet för våra patienter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är cirka 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336013". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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213 73 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Mehran Redjamand, Verksamhetschef 0725-75 20 93 Jobbnummer
9998970