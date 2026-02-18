Arbetsterapeut till Vårdcentralen Centrum i Landskrona
Region Skåne, Primärvården / Sjukgymnastjobb / Landskrona Visa alla sjukgymnastjobb i Landskrona
2026-02-18
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta på en arbetsplats där du gör skillnad för patienterna såväl som för dina kollegor? Letar du efter din nästa utmaning där du kan få utvecklas både i din profession och som person? Välkommen till Vårdcentralen Centrum i Landskrona!
Nu har vi möjlighet att välkomna en ny arbetsterapeutkollega till vårt rehabiliteringsteam som består av två arbetsterapeuter, fem fysioterapeuter, två kuratorer, en psykoterapeut och en psykiatrisjuksköterska. Vi är en arbetsgrupp med god sammanhållning, högt i tak och nära till skratt. Just nu ska vi vara tre arbetsterapeuter på plats då vi är inne i ett projekt där vi sitter samlade på en enhet men servar patienter från två enheter, VC Centrum och VC Tornet. Detta för att ha möjlighet till viss specialisering men även att nyttja våra kompetenser väl exempelvis vad gäller gruppverksamhet med samarbete mellan våra enheter.
Som arbetsterapeut hos oss arbetar du nära två erfarna kollegor. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att patienten ska återfå eller bibehålla sin förmåga att fungera i sitt dagliga liv.
Vårdcentralen Centrum är en vårdcentral med cirka 13.000 patienter, vilket gör den till en av Skånes största. Här får du som medarbetare chansen att arbeta i ett öppet, tillåtande och gott arbetsklimat. Vi är en av fem ackrediterade hälsovalsenheter i Landskrona och ligger på lasarettsområdet, där det finns goda pendlingsmöjligheter. Vår högsta prioritet är att erbjuda våra patienter en bred, högkvalitativ och professionell vård genom trygghet och hög tillgänglighet. Vi har ackrediterad verksamhet inom barnhälsovård och kognitiv beteendeterapi. I samma lokaler har vi också en helgmottagning för patienter från Landskrona och Svalöv.
Kompetensutveckling av vår personal är en självklarhet. Hos oss får du möjlighet att arbeta på en stimulerande arbetsplats med hög kompetens. Vi har ett stort intresse för handledning, därför har vi ofta studerande av alla yrkeskategorier hos oss. Vårdcentralen Centrum har bred samverkan med kommunen samt Lasarettet i Landskrona och tillsammans bedriver vi spännande utvecklingsarbete.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
• Arbetsterapeutisk bedömning och behandling med fokus på att stärka patienters aktivitetsförmåga och delaktighet i vardagen, detta oavsett diagnos.
• Basal utredning av kognitiv svikt i samarbete med läkare.
• Bedömning och behandling av patienter med besvär i hand/underarm.
• Kartlägga patienters balans i vardagens aktiviteter för att förändra sina aktivitetsmönster och främja hälsa.
• Utprovning av hjälpmedel, såsom elrullstolar och drivaggregat.
• Skulle du även ha intresse av att ha uppdraget som rehabkoordinator så finns den möjligheten.
Till oss kommer patienter i alla åldrar med många olika diagnoser, vilket gör att du får ett varierande och utvecklande arbete. Behandling ges både individuellt och i grupp. Du har också möjlighet att samarbeta kring patienterna med övriga personalkategorier på vårdcentralen.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad arbetsterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet inom yrket, likaså är erfarenhet inom primärvården önskvärt.
Som person ser vi att du är initiativ- och ansvarstagande samt engagerad och trivs med att samarbeta i grupp, samtidigt som du har god förmåga att arbeta självständigt. Vi ser gärna att du har lätt för att kommunicera med andra och snabbt kan ställa om när situationen kräver det. Vidare har du ett stort intresse för rehabiliteringsmedicin. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
