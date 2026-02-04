Arbetsterapeut till Vardaga Villa Sisjödal/Göteborg Patrull
Vardaga AB / Sjukgymnastjobb / Göteborg Visa alla sjukgymnastjobb i Göteborg
2026-02-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vardaga AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Nu söker vi på Göteborg patrull en arbetsterapeut på vikariat heltid/deltid på minst 6 månader till vår verksamhet Villa Sisjödal. Vi erbjuder utbildning och flera förmåner. Inom Vardaga är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap. Sök tjänsten senast 2026-02-28
Höjdpunkter:
Utbildning för att du ska lyckas: Genom vår utbildningsverksamhet Lära får du tillgång till gedigen introduktion, utbildningar och utvecklingsprogram.
Trygga villkor och flera förmåner: Vi erbjuder kollektivavtal och en förmånsportal med ett stort antal rabatter och erbjudanden.
Coachande och stöttande chefer nära dig
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag, skobidrag och arbetskläder
Om Villa Sisjödal
Villa Sisjödal i Sisjön är ett boende med 90 platser, inriktning somatik och kognitiv svikt. Villa Sisjödal ligger centralt i Sisjön nära restauranger och butiker. Du jobbar med en fysioterapeut på plats men har flera rehab-kollegor på våra fyra andra verksamheter i Göteborg med vilka du har ett tätt samarbete.
Om rollen
Du arbetar i ett team tillsammans med fysioterapeut, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal och er uppgift är att ge livskvalitet. Du ser varje individ och har en förmåga att förstå vad varje person behöver.
I rollen som arbetsterapeut, hittar du tillsammans med de boende, de bästa sätten att använda sina egna förmågor i vardagen. Du stöttar och motiverar personerna att själva utveckla och bibehålla sina fysiska, kognitiva och sociala förmågor. Ofta innebär det att du:
gör bedömningar och anpassar vardagsmiljön.
provar ut och förskriver fysiska och kognitiva hjälpmedel.
får handleda dina kollegor i rehabiliterande insatser, förhållningssätt, förflyttningsteknik m.m.
har kontakt med de boendes närstående.
Välkommen till vår värld!
I Vardaga är målsättningen tydlig: Vi ska göra världen lite bättre, en människa i taget. Vår kultur genomsyras av värderingarna respekt, enkelhet, ansvar och kunskap - och får oss alla att dra åt samma håll. Här kan du läsa om vårt värdegrundsarbete.
Din erfarenhet och kunskap
Vi tror att du som söker dig till oss:
lockas av ett arbete som är varierat och kräver stor kunskap om vård och omsorg
tycker mycket om att möta människor i olika situationer
är självständig, kan göra egna bedömningar och fatta beslut och vågar tänka själv
har ett pedagogiskt förhållningssätt och tycker om att jobba i team samt stötta kollegor.
Du är legitimerad arbetsterapeut och vi ser gärna att du har några års erfarenhet av äldreomsorg. Du har god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav.Publiceringsdatum2026-02-04Övrig information
Sysselsättningsgrad: Heltid Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma.
Har du frågor? Kontakta gärna: annelie.stavas@vardga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post.
Facklig kontakt: Akademikerförbunden (företräds av Akademikerförbundet SSR) Tfn: 08-617 44 00.
Mer om Vardaga, läs här!Så ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7164326-1824912". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vardaga AB
(org.nr 556469-9105), https://vardaga.teamtailor.com
Hedtångsvägen 28 (visa karta
)
436 53 HOVÅS Arbetsplats
Vardaga Jobbnummer
9724030