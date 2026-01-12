Arbetsterapeut till vård- och omsorgsboende Stockholm
2026-01-12
Vi söker
dig som är leg. arbetsterapeut med erfarenhet inom äldreomsorgen och som värdesätter ett arbetssätt där patienten sätts i fokus. Din kompetens och kreativitet ligger till grund för att varje individs behov tillgodoses med hänsyn till personens förutsättningar. I din yrkesroll är du självgående samtidigt som god kommunikation och samarbete faller dig naturligt liksom ett trevligt bemötande till vårdtagare, anhöriga samt kollegor. Meriterande om du tidigare arbetat inom demensvård. Krav är att du behärskar svenska i tal och skrift.
Tjänsten är på deltid, ca 18 tim i veckan på 3 dagarStart omgående, fram till sommaren till att börja med
Ligger centralt i StockholmsområdetPubliceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
I din roll ingår sedvanliga arbetsuppgifter vilket bland annat innefattar:
• Planering och utförande av träning/aktiviteter- Uppföljning och utvärdering av insatta åtgärder - Utprovning, justering och förskrivning av fysiska och kognitiva hjälpmedel- Stödja boenden till att utveckla sina fysiska, kognitiva och sociala förmågor
• Handledning av personal
• Tvärproffesionellt samarbete med bland annat undersköterskor, sjuksköterskor och fysioterapeuter
Anställning
Du kommer att bli anställd som konsult för Vårdlänken Bemanning och Rekrytering med varierande arbetstider och tjänstegrad efter överenskommelse.
Som konsult erbjuds du konkurrenskraftig lön och intressanta uppdrag. Vi erbjuder även:*Introduktion för att du så snabbt som möjligt ska komma in i din roll*Regelbundna utvecklingssamtal med din närmaste chef*Kontinuerlig coachning för att följa hur du når dina uppsatta mål
• Inbjudningar till seminarier och konsultträffar
• Friskvårdsbidrag
Det finns flera fördelar med att välja att arbeta som konsult för Vårdlänken. Som konsult kan du alltid känna dig trygg med att din konsultchef förstår dina och kundens behov, eftersom din konsultchef själv har varit verksam inom samma arbetsområde som du arbetar inom. Det finns stora möjligheter att själv få välja arbetsplats och arbetstider. Behöver du komma i kontakt med Vårdlänken utanför kontorstid, finns alltid en bemannad jourtelefon.
Vårdlänken är ett auktoriserat bemanningsföretag. Det innebär att Vårdlänken varje år genomgår en revision genomförd av Almega. I revisionen kontrolleras bland annat att Vårdlänken betalar de skatter och avgifter som Skatteverket beslutat och i övrigt har sunda finanser. Det ställs också krav på att Vårdlänken har gedigna ansvarsförsäkringar för sina konsulter som är ute på arbetsplatser.
Vårdlänken Bemanning och Rekrytering hyr ut och rekryterar kompetent och kvalificerad personal så som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, socionomer, chefer samt övrig vård- och omsorgspersonal.
Vi har över 28 års erfarenhet av bemanning inom vård och omsorg. Våra uppdragsgivare är både privata och offentliga aktörer inom hälsovård, sjukvård och omsorg över hela Sverige. Det gör oss till helhetsleverantör inom vård- och omsorgsområdet.
