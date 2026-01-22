Arbetsterapeut till uppdraget Steg till arbete - omgående tillträde av intr
2026-01-22
AKG Sverige AB (fd Jobfind Sverige) är ett dynamiskt företag som har vuxit snabbt, från cirka 15 medarbetare år 2023 till över 170 engagerade kollegor idag. Som en del av Angus Knight Group, en global aktör inom utbildning, anställning och samhällstjänster, är vi dedikerade till att göra en positiv skillnad för individer och samhällen. Vi arbetar för att bredda deltagarnas perspektiv på arbetsmarknaden och karriärmöjligheter, med fokus på deltagarnas behov och utveckling.
Att genomföra kartläggningar och observationer kan bli din nästa utmaning!
Steg till Arbete (STA) är en värdefull och kvalitativ tjänst som Arbetsförmedlingen upphandlar med yttersta mål att i en sammanhållen process identifiera resurser och stödbehov samt stärka och utveckla deltagaren med målet arbete eller utbildning.
Ditt huvuduppdrag blir att ansvara för genomförandet av kartläggningar och observationer utifrån nedan arbetsterapeutiska instrument:
• Model of Human Occupation Screening Tool (MOHOST)
• Dialog om arbetsförmåga (DOA)
• Worker Role Interview (WRI)
• Assessment of Work Characteristics (AWC)
• Assessment of Work Performance (AWP)
Ansvarsområden:
• Schemaläggning och planering av vår insats för deltagaren
• Genomföra kompetenskartläggning i vilken deltagarens kompetenser, förutsättningar och intressen kopplade till arbetsmarknaden ska synliggöras
• Genomföra kvalitativa kartläggningar av våra deltagares förmågor och behov samt
• utföra observationer under arbetslika förhållanden
• Ge stöd vid aktivitetsutförande
• Variera aktivitet utifrån en specifik deltagares behov med fokus på tidsomfattning, komplexitet och språkförmåga - kopplat till dennes fokusyrke
• Med hjälp av Motiverande samtal (MI) synliggöra deltagaren egna resurser och skapa tillit till egen förmåga
• Genom föreläsning och individuella samtal gå igenom områden som Aktivitetsmönster, Stress och Vikten av balans
• Ansvar för uppföljningar på deltagarnas arbetsprövningsplats
• Ansvar för att de gemensamt uppsatta målen efter varje delmoment av tjänsten följs upp och dokumenteras
• Utprovning av hjälpmedel i de fall det är aktuellt
• Samverkan med kollegor så som arbetskonsulent, studie- och yrkesvägledare samt språkstöd
• Samverkan och dialog med Arbetsförmedlingen på lokal nivå
Målgruppen är arbetssökande som på grund av olika hinder står långt från arbetsmarknaden och behöver individuellt anpassade arbetsförberedande insatser för att kunna närma sig yrkeslivet och/eller påbörja studier mot ett yrke. Läs mer om uppdraget här!
För att lyckas i ditt uppdrag bedömer vi att du behöver ha en bred erfarenhetsbank och ha tillgång till en gedigen egen verktygslåda att hämta dina rekommendationer ur.
Du bär ansvar för vår återrapportering till kund varför stor fallenhet för dokumentation kommer att underlätta ditt arbete. Eftersom rollen innebär många kontakter inom och utanför organisationen behöver du ha lätt för att skapa förtroendefulla relationer med människor.
Vi på AKG Sverige arbetar teambaserat och i rollen som arbetsterapeut ansvarar du tillsammans med arbetskonsulent och Kvalitetsansvarig för att säkra att vi genom våra interna processer bedriver en leverans vi är stolta över och du är en nyckelperson i det löpande utvecklingsarbetet.
För att trivas hos oss tror vi att du tycker om att testa olika tillvägagångssätt och metoder för att löpande utvärdera och du trivs såväl med att arbeta självständigt som att vara en del av ett team. Vi önskar att du är prestigelös och har god självkännedom om vilka förutsättningar du själv behöver för att må bra och lyckas i ditt arbete - då kan vi tillsammans klara det mesta!
Arbetsglädje och välmående
Önskar du arbeta på distans? I den här tjänsten finnas möjlighet att arbeta hemifrån viss del av din arbetstid och vi erbjuder även andra möjligheter att öka välmående och arbetsglädje så som friskvård med mera.
Anställningsvillkor
• Tillsvidareanställning med 6 mån provanställning
• Omfattning deltid-heltid efter överenskommelse
• Placering i Stockholm och gärna ambulerande mellan flera av våra olika kontor
Känns ovan beskrivningar rätt för dig?
Då vill vi gärna ha med dig "onboard" - varmt välkommen med din ansökan!
