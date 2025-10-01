Arbetsterapeut till uppdrag inom kommun oktober-december
Novant AB / Sjukgymnastjobb / Knivsta Visa alla sjukgymnastjobb i Knivsta
2025-10-01
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novant AB i Knivsta
, Strängnäs
, Upplands Väsby
, Västerås
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi söker nu en legitimerad arbetsterapeut för ett spännande uppdrag. Tjänsten är på heltid och innebär ett varierande och meningsfullt arbete där du gör skillnad för både vårdtagare, anhöriga och personal.
Om uppdraget
Som arbetsterapeut i detta uppdrag kommer du att:
Genomföra individuella funktions- och aktivitetsbedömningar.
Utforma och genomföra rehabiliteringsinsatser tillsammans med vårdtagare och personal.
Förskriva medicintekniska hjälpmedel via hjälpmedelscentralen (HUL) i Uppsala län.
Handleda och informera vårdtagare, anhöriga och personal.
Ansvara för hjälpmedelshantering.
Skriva intyg vid bostadsanpassningsansökningar.
Arbeta inom ordinärt boende, särskilt boende, korttidsboende samt funktionsstöd - beroende på var behovet finns.
Omfattning och arbetstid
Heltid, 100 %
Arbetstid: måndag-fredag kl. 07.30-16.00 (30 min lunch)
Tillträde: så snart som möjligt
Uppdraget sträcker sig till och med 2025-12-31, med möjlighet till förlängning upp till tre gånger med vardera 12 månader.
Arbetsplats och kontor finns på plats, resor inom kommunen ingår. Distansarbete är ej möjligt.Publiceringsdatum2025-10-01Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut.
Minst 1 års yrkeserfarenhet.
Förskrivningsrätt via HUL i Uppsala län.
B-körkort för manuell bil.
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer samt vård- och omsorgspersonal. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kontakt@novant.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AT-Uppsala". Arbetsgivare Novant AB
(org.nr 559490-8948)
741 76 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9536337