Arbetsterapeut till uppdrag inom kommun nov-feb
2025-10-30
Vi söker en erfaren arbetsterapeut för ett uppdrag inom kommunal hälso- och sjukvård. Uppdraget är på 80-90 procent och pågår under perioden 27 november 2025 till 28 februari 2026, med möjlighet till förlängning. Arbetstiden är vardagar, dagtid.
Om uppdraget
Uppdraget är en del av kommunens hälso- och sjukvårdsorganisation och omfattar rehabilitering i ordinärt boende och särskilda boendeformer. Arbetet utförs på plats inom verksamheten, främst på Bernadotte.
Som arbetsterapeut ansvarar du för att bedöma, planera, genomföra och följa upp rehabiliteringsinsatser enligt gällande lagstiftning. Du arbetar med aktivitets- och funktionsbedömningar, behandlingar samt förskrivning och uppföljning av hjälpmedel.
I rollen ingår också handledning och rådgivning till omvårdnadspersonal, dokumentation av utförda insatser samt samverkan med fysioterapeuter, sjuksköterskor och övriga professioner i teamet.
Arbetsuppgifter i korthet
Utföra aktivitets- och funktionsbedömningar
Genomföra behandlingar och rehabiliterande insatser
Förskriva och följa upp hjälpmedel
Handleda och delegera till omvårdnadspersonal
Dokumentera och följa upp rehabiliteringsinsatser
Delta i tvärprofessionellt samarbete
Omfattning och period
Omfattning: 80-90 procent
Period: 27 november 2025 - 28 februari 2026
Arbetstid: Vardagar, dagtid
Plats: På plats inom verksamheten, huvudsakligen Bernadotte
Legitimerad arbetsterapeut
Erfarenhet av arbete inom kommunal hälso- och sjukvård är meriterande
God förmåga att arbeta självständigt och i team
Erfarenhet av hjälpmedelsförskrivning
God kommunikations- och samarbetsförmåga
Vana vid dokumentation och digitala system
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer samt vård- och omsorgspersonal. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kontakt@novant.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AT-Uppsala". Arbetsgivare Novant AB
(org.nr 559490-8948)
741 76 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9582463