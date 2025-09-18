Arbetsterapeut till uppdrag inom hemsjukvård
2025-09-18
Vi söker nu en legitimerad arbetsterapeut för ett uppdrag inom hemsjukvården med inriktning socialpsykiatri. Uppdraget är på heltid med start 6 oktober 2025 och sträcker sig till 31 december 2025.Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Du arbetar med hemsjukvård för personer under 65 år med fokus på socialpsykiatri. Arbetet innebär att göra bedömningar, planera och följa upp insatser samt samverka med kollegor och andra aktörer i vårdkedjan.Kravprofil för detta jobb
Svensk legitimation som arbetsterapeut
Minst 2 års yrkeserfarenhet de senaste 5 åren
God kunskap om kommunikationsmodellen SBAR
Genomförd HLR-utbildning de senaste 12 månaderna
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Grundläggande datakunskaper
B-körkort
Kunna cykla
Omfattning
Deltid: 75% omfattning
Period: 2025-10-06 till 2025-12-31
Placering: Uppsala
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer samt vård- och omsorgspersonal. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kontakt@novant.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AT-Uppsala". Arbetsgivare Novant AB
(org.nr 559490-8948)
741 76 UPPSALA Körkort
