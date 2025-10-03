Arbetsterapeut till Tussmötegårdens vob + KTC (vikariat)
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vill du göra skillnad i Stockholmarnas vardag, och jobba i en spännande och växande stadsdel? Hos oss får du utvecklas och växa med uppgiften. Vi arbetar för att hitta nya innovativa arbetssätt för ett hälsosamt och meningsfullt åldrande. Till stöd för detta har vi ett innovationscentrum med framstående välfärdsteknik inom vård och omsorg. Tillsammans arbetar vi för att vara ett stadsdelsområde i en trygg stad att växa upp, leva och att åldras i.
Är du arbetsterapeut och vill ha ett omväxlande jobb i en stadsdelsförvaltning som gör nytta för boende varje dag? Vi söker nu en arbetsterapeut för ett vikariat med möjlighet till eventuell förlängning vars huvudsakliga uppgift är att arbeta med arbetsterapeutiska insatser på särskilda boenden i förvaltningen.
Ditt uppdrag som arbetsterapeut
I den kommunala hälso- och sjukvården ingår rehabiliteringsansvar. Det innebär att du kommer att arbeta med arbetsterapeutiska insatser som syftar till att förbättra eller vidmakthålla förmåga till aktivitet och delaktighet för att underlätta våra brukares vardag. Som arbetsterapeut ansvarar du för att tillsammans med teamet utreda, planera, genomföra/delegera, följa upp och utvärdera insatser enligt arbetsterapiprocessen. I uppdraget ingår att förskriva, beställa och prova ut hjälpmedel utifrån förskrivningsprocessen. Du får träffa personer med olika diagnoser och funktionshinder och du ges möjligheten att själv planera ditt arbete i samarbete med teamet. Du kommer också att ansvara för förflyttnings- och ergonomiutbildningar för personal på våra särskilda boende samt vårt Kliniska Tränings center (KTC).
Basplacering blir på en enhet där du ingår i enhetens team. En sammansättning av fysioterapeut, arbetsterapeut, undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, chefer och läkare tillsammans med brukaren och vid behov dess närstående. Du rapporterar till enhetschefen för Hälso- och sjukvård och utvecklingsenheten (HSU) där du tillhör Team Rehab SÄBO organisatoriskt.
Att arbeta som arbetsterapeut hos oss är omväxlande, varierande och flexibelt. Team Rehab SÄBO träffas regelbundet för att utveckla professionen och för att stötta och lära av varandra. Vi utgår ifrån ett salutogent förhållningssätt.
Vi värdesätter flexibilitet och mångsidighet i vårt arbete. Rollen kommer att innebära en basplacering i en verksamhet, men du kommer också få arbeta i andra äldreomsorgsverksamheter samt kliniskt träningscenter i stadsdelen. Detta ger dig möjlighet att bredda din erfarenhet och möta olika utmaningar, vilket kan vara utvecklande och berikande för din professionella utveckling.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
är legitimerad arbetsterapeut
gärna har några års erfarenhet inom yrket
talar och skriver svenska flytande, vilket är viktigt i kommunikationen med medarbetare (tala inför grupper), brukare, vid dokumentation och samarbete med kollegor och externa samverkanspartners.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av dokumentationssystemet Vodok 2.0, ICF och KVÅ
erfarenhet av att arbeta med äldre inom äldreomsorgen eller inom geriatrik
erfarenhet av en politisk styrd organisation.
För att lyckas i rollen ser vi att du är samarbetsorienterad och förstår vikten av gott samarbete med olika professioner. Vi tror du har goda kommunikationsfärdigheter för att skapa förtroendefulla relationer med brukare och närstående. Du har förmåga att arbeta självständigt och i team, det vill säga tar ansvar för ditt arbete, strukturerar och driver arbetsuppgifter framåt. Vidare ser vi att du är anpassningsbar där du har lätt för att ställa om ditt förhållningssätt efter nya omständigheter. Du har förmåga att styra om arbetsuppgifter utifrån ändrade prioriteringar. Som arbetsterapeut ser vi också att du är utvecklingsinriktad och tar initiativ till utveckling och är öppen för olika perspektiv.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid ovan nämnda kompetenser, personlig lämplighet och engagemang för tjänsten.
Vi erbjuder
En meningsfull och givande karriär där du får chansen att göra skillnad i äldres liv.
En positiv och stödjande arbetsmiljö med kollegor som delar din passion för äldreomsorg.
Möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling och fortbildning.
Personlig och professionell utveckling, till exempel som en del av förvaltningens Innovationscentrum.
Det är promenadavstånd till alla verksamheter från tunnelbanan.
Friskvårdsbidrag.
Din ansökan
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. Ambitionen är att urval och intervjuer sker löpande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum.
