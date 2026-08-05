Arbetsterapeut till Tryggheten i Solna
Forenede Care AB / Sjukgymnastjobb / Solna Visa alla sjukgymnastjobb i Solna
2026-08-05
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Vi söker nu en erfaren arbetsterapeut på deltid till Tryggheten i Solna.
Vi erbjuder omsorg och service av hög kvalitet genom personlig, kundanpassad samt professionell organisation. För att lyckas med detta är några av nycklarna motiverade, engagerade och nöjda medarbetare.
Här kommer du att arbeta
Tryggheten är ett litet familjärt särskilt boende med 31 lägenheter på ett plan, lägenheterna är fördelade på två avdelningar med somatisk inriktning. Tryggheten ligger i Solna nära bussar och med gångavstånd från Bergshamra tunnelbanestation. I boendets omgivning finns fina promenadstråk och grönområden.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
I rollen som arbetsterapeut kommer du att ha eget ansvar för att utföra arbetsterapibaserade insatser inom äldreomsorgen. Ditt arbete fokuserar på att stödja den äldre individen i både fysiska och kognitiva utmaningar. Du kommer att arbeta både självständigt och i team, genom att utföra funktions- och aktivitetsbedömningar samt att leda träningsaktiviteter. Dessutom ingår att provanpassa och förskriva hjälpmedel samt att instruera, delegera och handleda omvårdnadspersonal enligt gällande lagar och föreskrifter. Du ansvarar också för att identifiera, rapportera och medverka i uppföljning av avvikelser och riskhändelser. Du har en ledande roll och är en viktig del av verksamhetens systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker just nu en kollega till en tillsvidareanställning med provanställning. Sysselsättningsgrad är 50 % med startdatum enligt överenskommelse.
Legitimerad arbetsterapeut
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Meriterande
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom äldreomsorg.
För att trivas i tjänsten bryr du dig om dina medmänniskor, är bra på att skapa relationer, har ett stort engagemang och är serviceinriktad. Hos oss jobbar vi i team såväl som självständigt så det är viktigt att du är bekväm i den miljön.
Känner du igen dig i ovan? Sök redan idag, vi rekryterar löpande!
Innan vi erbjuder anställning ska du uppvisa oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. I den mån det begärs ska du även uppvisa giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som medarbetare på Forenede Care får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss tillsammans för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Motion. Friskvårdsbidrag
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 5500 medarbetare. Vi är företaget för dig som vill göra skillnad och samtidigt må bra, utvecklas och ha kul på jobbet.
Vi har funnits i Sverige sedan 1998 och vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Ett fint kvitto på detta är att vi utsetts till ett Karriärföretag både 2024 och 2025 och listas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och driver förutom äldreboenden verksamheter inom ASiH, palliativ vård, personlig assistans, LSS och hemsjukvård.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg och ingå i ett sammanhang som gör skillnad för människor, samhälle och vår framtid? Då kan Forenede Care vara rätt arbetsgivare för dig!
Sista ansökningsdag
2026-08-30Kontaktperson för detta jobb
Emma Lundin
E-postadress: emlund@forenedecare.se
Du är efterlängtad - välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7889243-2132145". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://forenadecare.teamtailor.com
Himlabacken 5B (visa karta
)
170 78 SOLNA Arbetsplats
Forenede Care Jobbnummer
10022996