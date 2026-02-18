Arbetsterapeut till Trollängens äldreboende
2026-02-18
Vi söker nu en arbetsterapeut som vill bli en del av vårt fantastiska team!
Som arbetsterapeut i Forenede Care är du en viktig del i organisationen och där din kompetens värdesätts högt. Du är en del av teamet och har en arbetsledande roll med stora möjligheter att påverka verksamheten.
Här kommer du att arbeta
Trollängen är ett särskilt boende med inriktning somatik, demens samt korttids/växelvård med totalt 6 avdelningar och 59 platser. Trollängen ligger i natursköna Trollbäcken med goda bussförbindelser från både Gullmarsplan, Haninge och Stora Sköndal. Verksamheten är omgiven av en fin trädgård och det är nära både till affärer, badplats och grönområden.Publiceringsdatum2026-02-18
Arbetet innebär att självständigt ansvar för arbetsterapeutinsatser till våra boende. Som arbetsterapeut arbetar du med hela personen utifrån dennes fysiska och kognitiva förmåga. Du ansvarar för funktions- och aktivitetsbedömningar samt upprättar vårdplaner utifrån den boendes behov, du följer upp och utvärderar insatta åtgärder och aktiviteter. Du arbetar med träning både på individ och gruppnivå. Ansvarar för utprovning och förskrivning av hjälpmedel. Du handleder och delegerar omsorgspersonal. Du arbetar självständigt och i nära samarbeta med vår fysioterapeut. Du kommer att ingå i den lokala ledningsgruppen, samt vara delaktig i teammöte på avdelningarna.
Vem är du?
Du är ansvarstagande, självständig och trygg i din arbetsroll. Du är trygg med att göra prioriteringar och leda andra. Du trivs med att handleda personal inom ditt område, är prestigelös och motiveras av att tillsammans med dina kollegor, organisera omvårdnaden på bästa sätt.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker just nu en arbetsterapeut på deltid, till en tillsvidareanställning med sysselsättningsgrad 70-75 % med startdatum enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlags dagtid.
Legitimerad arbetsterapeut
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom äldreomsorg.
För att trivas i tjänsten bryr du dig om dina medmänniskor, är bra på att skapa relationer, har ett stort engagemang och är serviceinriktad. Hos oss jobbar vi i team såväl som självständigt så det är viktigt att du är bekväm i den miljön.
Känner du igen dig i ovan? Sök redan idag, vi rekryterar löpande!
Innan vi erbjuder anställning ska du uppvisa oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även uppvisning av giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket. Samt giltig kontroll av legitimation.
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som undersköterska får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss tillsammans för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Motion. Friskvårdsbidrag.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med 7400 medarbetare.
Vi har varit verksamma i Sverige sedan 1998. Hos oss kan du vara trygg som arbetstagare då vi ser våra medarbetare som vår viktigaste resurs. Med en kultur fylld av värme, glädje och stort engagemang arbetar vi kvalitativt med fokus på att alla vi arbetar för att alla ska få leva livet, hela livet.
Vi tillämpar individuell och marknadsanpassad lönesättning.
