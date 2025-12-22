Arbetsterapeut till tillsvidaretjänst på habiliteringen Falkenberg-Varberg
Region Halland / Sjukgymnastjobb / Varberg Visa alla sjukgymnastjobb i Varberg
2025-12-22
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Göteborg
eller i hela Sverige
Nu har du som legitimerad arbetsterapeut möjlighet att bli en del av vårt härliga gäng på
Barnhabiliteringen i Falkenberg!Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Du som arbetsterapeut är en viktig del av det tvärprofessionella teamet där du bidrar med det arbetsterapeutiska perspektivet i habiliteringsinsatserna.
Arbetsuppgifterna innebär utredning, bedömning och behandlande insatser till patienter med fysiska, intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du kommer även att ge information och rådgivning till patientens nätverk. Du följer patienterna under en längre tid och får möjlighet att se deras utveckling i olika miljöer såsom hemmet och skolan.
Arbetsuppgifterna är varierande och du har stor frihet att planera och styra din dag.
Du har ett nära samarbete med övriga teammedlemmar och andra arbetsterapeuter på arbetsplatsen och erbjuds både yrkes- och teamhandledning.
Om arbetsplatsen
Habiliteringen i Falkenberg-Varberg är en av tre avdelningar i Halland som ger habiliterande insatser till barn, unga och vuxna med olika former av funktionsnedsättningar. Avdelningen är indelad i tre team, varav två arbetar med barn upp till 18 år och ett med vuxna från 18 år. På avdelningen finns en stor samlad erfarenhet samt en lust och vilja till ständig utveckling för att möta patienternas behov på bästa sätt.
I nuläget söker vi en arbetsterapeut till barnteamet i Falkenberg men längre fram kan det finnas behov i teamet i Varberg. Placeringsort kan diskuteras då vi står inför en förändring som kommer möjliggöra att samla hela personalgruppen i Varberg.
Barnteamet i Falkenberg består av olika professioner som sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska, kurator, psykolog, specialpedagog, logoped, läkare, dietist och medicinsk sekreterare. Vi är team som är trygga med varandra, hjälps åt och har roligt tillsammans. Vi har fina lokaler precis vid Ätran i Falkenberg, med goda förbindelser för dig som pendlar med tåg eller buss.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med B-körkort och goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som arbetsterapeut samt erfarenhet från habilitering eller arbete med personer med funktionsnedsättning.
Som person har du ett pedagogiskt förhållningssätt och förmåga att kommunicera tydligt, så att informationen når fram till mottagaren. Du är strukturerad, flexibel och har en god samarbetsförmåga. Du är öppen för förändringar och nya idéer som bidrar till verksamhetens utveckling, och du delar gärna med dig av din kunskap. Du har även en god förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar individer och situationer, vilket gör att du kan sätta dig in i andras perspektiv. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sök tjänsten https://regionhalland.varbi.com/se/what:job/jobID:889353/!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1194". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Habililteringen Halland Kontakt
Anna Ingemansson, Verksamhetschef 0102-069644 Jobbnummer
9660390