Arbetsterapeut till Sundsvalls Demenscentrum
2025-08-08
Sundsvalls kommun har ungefär 8000 medarbetare och är betydelsefull för vårt samhälle. Vi är Sundsvalls största arbetsgivare med flera arbetsplatser inom olika verksamheter och runt 300 olika yrken.
Kommunen har ett stort uppdrag i att skapa nytta för alla våra invånare. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Anhörigcenter har sina lokaler centralt belägna i Sundsvall. Här arbetar vi tillsammans i ett engagerat team om totalt 12 personer. På Sundsvalls Demenscentrum, som är en del av verksamheten, finns i dagsläget fem medarbetare: en Silviasjuksköterska, två specialistundersköterskor, en undersköterska - och snart kanske även du som arbetsterapeut.
Vi är ett sammansvetsat team med ett öppet, stöttande och tryggt arbetsklimat. Hos oss får du som ny kollega utrymme att ställa frågor, växa i din roll och bidra med din kompetens. Vi tror på att varje individ ska bemötas med respekt och jämlikhet. Vår arbetsmiljö präglas av samhörighet, öppenhet och arbetsglädje - och vi har roligt tillsammans.
I vårt dagliga arbete samarbetar vi nära med kommunens rehabenhet, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, enhetschefer inom både hemtjänst och särskilt boende samt biståndshandläggare. Vi har även ett etablerat samarbete med Region Västernorrland och ingår i ett länsnätverk för kunskapsutbyte och samverkan.
Vill du vara med och göra skillnad? Hos oss får du möjlighet att bidra med råd, stöd, handledning och utbildning till personer med demenssjukdom, deras anhöriga samt till personal inom Sundsvalls kommun. Du får också en viktig roll i att öka kunskapen och medvetenheten i samhället om demenssjukdomar och hur vi bemöter personer som lever med dessa.
Om du vill bli en del av en meningsfull verksamhet där teamanda och arbetsglädje är centralt - då ser vi fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut på Sundsvalls Demenscentrum spelar du en viktig roll i att ge ett samordnat och individuellt anpassat stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga genom hela sjukdomsförloppet.
Du arbetar både självständigt och i nära samverkan med övriga i teamet för att planera, organisera och genomföra insatser utifrån individuella behov. Ditt uppdrag är brett och varierat och innefattar bland annat att:
* Förmedla kontakt och samverka med relevanta instanser och funktioner som ger stöd i personens dagliga liv.
* Handleda och utbilda personal inom kommunens olika verksamhetsområden.
* Använda och förmedla kunskap om kognitivt stöd, hjälpmedel, strukturer och strategier.
* Sprida utbildning, information, råd och stöd i olika former till exempel till anhöriggrupper, personal, medborgare och personer med demenssjukdom.
* Följa aktuell forskning och utveckling inom arbetsterapi kopplat till demenssjukdomar, evidens och välfärdsteknik.
* Genomföra handledning individuellt, i grupp och via telefon.Kvalifikationer
* Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut.
* Du har flerårig erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom/kognitiv svikt.
* Du behärskar svenska mycket väl i tal och skrift då det krävs i kommunikation.
* Du innehar har B-körkort.
Meriterande:
* Samtals utbildning -motiverande samtal.
* Erfarenhet av att hålla föreläsningar/utbildningar.
* Utvecklingsarbete, handledning och teamarbete.
* Erfarenhet av sammanställning av statistik, rapportskrivning,
* Dokumentation.
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
För att trivas och lyckas i rollen som arbetsterapeut hos oss ser vi att du är en person med hög personlig mognad och stabilitet. Du möter människor i utsatta livssituationer och behöver kunna skapa förtroende, vara lyhörd och professionell.
Ditt arbete är självständigt och varierat, vilket ställer krav på god förmåga att strukturera, prioritera och ta eget ansvar, samtidigt som du har lätt för att samarbeta och samverka i team. Vi söker därför dig med god samarbetsförmåga och som trivs i en roll där man både ger och tar stöd av sina kollegor.
Eftersom du kommer att handleda, utbilda och nå ut till olika målgrupper både inom kommunen och till medborgare behöver du ha pedagogisk insikt och en god kommunikativ förmåga. Du kan anpassa ditt sätt att förmedla beroende på mottagare och sammanhang, och har förmåga att skapa engagemang och delaktighet.
Vi värdesätter också att du är serviceinriktad och lösningsfokuserad, med en genuin vilja att bidra till livskvalitet för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.
ÖVRIGT
