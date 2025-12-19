Arbetsterapeut till strokeavdelningen Mälarsjukhuset
Arbetsterapimottagningen på Mälarsjukhuset bedriver rehabilitering i både öppen- och slutenvården.
Arbetsterapimottagningen på Mälarsjukhuset bedriver rehabilitering i både öppen- och slutenvården. Arbetet inom slutenvården är givande men stundtals också krävande då vi är en viktig pusselbit i utskrivningsprocessen. Arbetsterapeutgruppen utgår från gemensamma lokaler som vi delar med fysioterapeuter och rehabundersköterskor. Det gör att det alltid finns kollegor nära tillhands för att ställa frågor, reflektera med, få hjälp av eller hjälpa i det dagliga arbetet.
Vi söker nu dig som har ett särskilt intresse för neurologisk rehabilitering på slutenvårdsavdelning. Placeringen är mot strokeavdelning där du kommer att jobba tillsammans med ytterligare tre arbetsterapeuter varav en är i externa stroketeamet.Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut på strokeavdelningen träffar du patienter med strokesymtom, med konstaterad stroke samt patienter med andra neurologiska sjukdomar. Du kommer utföra första strokebedömningar, för att utreda behov av fortsatt bedömning och rehabilitering. Du kommer även utföra strukturerade bedömningar av såväl p- som i-ADL, bedömning av kognitiva förmågor samt bedömning av hand- och armfunktion. Utifrån din bedömning drar du sedan slutsatser kring vilken rehabilitering patienten är i behov av.
På avdelningen vårdas olika neurologiska patienter med olika behov. En del patienten för kortare insatser och bedömningar innan utskrivning medan andra patienten har ett längre vårdbehov av inneliggande rehabilitering under en längre period innan utskrivning.
Bedömning, förskrivning och utprovning av hjälpmedel hör också till de vanligaste arbetsuppgifterna. Hembesök kan förekomma som en del av rehabiliteringen.
Vi hjälper varandra över avdelningsgränserna vilket innebär att du ges möjlighet till inblick i och erfarenhet av arbete på andra avdelningar.
Din kompetens
Du är legitimerad arbetsterapeut. Du har god förmåga till samarbete, då du kommer arbeta i team med sjukgymnast/fysioterapeut, logoped, dietist, kurator, undersköterska, sjuksköterska och läkare. Samarbete sker även externt, till exempel med arbetsterapeut eller biståndshandläggare inom kommunal verksamhet. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig utifrån vad situationen kräver. Du är även strukturerad och ansvarstagande över dina arbetsuppgifter. Vi ser gärna att du är trygg i din roll och har god självinsikt. Då hembesök kan förekomma ser vi körkort behörighet B som önskvärt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Du erbjuds:
Friskvårdpeng
Flextidsavtal med flexibla arbetstider.
Möjlighet till kompetensutveckling.
Trevliga och erfarna kollegor och chefer.
Om Eskilstuna
Välkommen till Eskilstuna som ligger mellan Hjälmaren och Mälarens strand, den idylliska mellanstora staden med industrianor och Eskilstunaån som rinner genom stadskärnan. Här finner du allt du kan önska och om ändå något saknas så finns Stockholm och Örebro en timme ifrån staden, med antingen god tågförbindelse eller bil via E20.
För mer information om vilka möjligheter det finns till boende, skola mm så kontakta oss
(http://jobb.eskilstuna.se/jobb/vart-erbjudande/vart-erbjudande/inflyttarservice)
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef arbetsterapimottagningen grupp 3, Jessica Dickfors 072-210 09 66.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på paramedicin Sörmland!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-01-15.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
