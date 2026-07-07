Arbetsterapeut till specialiserat smärtteam i Ängelholm
Region Skåne, Ängelholms sjukhus / Sjukgymnastjobb / Ängelholm Visa alla sjukgymnastjobb i Ängelholm
2026-07-07
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Vill du, med din kompetens och kunskap, bidra till att förbättra vardagen för patienter med långvariga smärttillstånd? Vårt kunniga och engagerade team söker nu en arbetsterapeut som vill vara med och göra skillnad med oss!
Smärtrehabiliteringsmottagningen erbjuder utredning och rehabilitering av patienter med långvariga icke-maligna smärttillstånd i arbetsför ålder. Vi arbetar interdisciplinärt och personcentrerat i två team som består av arbetsterapeut, läkare, fysioterapeut, psykolog och medicinsk sekreterare. Samtliga professioner arbetar enligt Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Vi erbjuder specialiserad vård inom rehabilitering av långvarig smärta och dess konsekvenser.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
I rollen som arbetsterapeut kommer du att ha ett brett och varierande arbete. Arbetsuppgifterna innefattar till stor del pedagogiska insatser för att öka individens kunskap och medvetenhet om faktorer som stödjer eller hindrar aktivitet. Vid våra teammottagningar är arbetsterapeutens roll att ansvara för aktivitetsutredningen samt tillsammans med teamet ta ställning till om patienten kan vara aktuell för något av våra smärthanteringsprogram.
I smärthanteringsprogram är arbetsterapeutens uppgift att undervisa i grupp inom områdena aktivitetsbalans, ergonomi samt stresshantering. Arbetsterapeuten guidar även patienten enskilt under aktivitet. På så sätt får patienten stöd i att praktiskt tillämpa och träna på strategier som kan underlätta i vardagen för att hantera smärtan på ett bättre sätt. Vidare kommer du att samverka och vara rådgivande till aktuella rehabiliteringsaktörer. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du har erfarenhet av aktivitetsutredning och rehabilitering, gärna vid långvarig smärta samt med ett genuint intresse av interprofessionellt teamarbete. Vi ser gärna att du även har vidareutbildning inom arbetsterapi och långvarig smärta samt god förståelse för patientens komplexa livssituation.
För att trivas hos oss har du en god kommunikativ och pedagogisk förmåga. Du kommer att ha många kontaktytor, såväl inom som utanför den egna professionen, därför är det även av vikt att du har en god samarbetsförmåga. Personliga egenskaper värderas högt.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse. .
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Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335172". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Södra Vägen 4 (visa karta
)
123 45 ÄNGELHOLM Arbetsplats
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Kontakt
Enhetschef (semester V. 29, 31 & 33)
Vinh Norberg Nguyen Vinh.norbergnguyen@skane.se 0431-81112 Jobbnummer
9995746