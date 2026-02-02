Arbetsterapeut till sommarvikariat, Hälso- och sjukvården i Kramfors kommun
2026-02-02
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Kommunens verksamhet har under de senaste åren utvecklats till att innefatta mer avancerade vårdåtgärder i patientens hem. Detta gör arbetet omväxlande, intressant, stimulerande och utmanande, och ingen dag är den andra lik.
Vi söker nu sommarvikarierande arbetsterapeuter till Hälso- och sjukvårdsenheten.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Arbetet består av sedvanligt arbete som arbetsterapeut i kommunal hälso- och sjukvård, oavsett om patienten befinner sig inom funktionsstöd, särskilt boende eller ordinärt boende.Kvalifikationer
Vi ser att du har relevant utbildning, med giltig legitimation som arbetsterapeut. Det är meriterande om du även har några års erfarenhet av arbete inom kommunal hälso- och sjukvård.
Vi ser även att:
* Du har engagemang, drivkraft och är van att ta initiativ och fatta beslut.
* Du är en lagspelare som ser värdet av hela teamets kompetens, då vi samarbetar över professions- och verksamhetsgränserna.
* Du har B-körkort för manuell växellåda och är van vid att köra bil, då bilkörning kan ingå som en naturlig del av tjänsten.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303096". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors kommun
(org.nr 212000-2429), https://www.kramfors.se/stod--omsorg/jobba-inom-valfard.html Arbetsplats
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Malin Lingensjö malin.lingensjo@kramfors.se 0612 810927 Jobbnummer
9716214