Arbetsterapeut till Socialförvaltningen
Varbergs kommun, Socialförvaltningen / Sjukgymnastjobb / Varberg Visa alla sjukgymnastjobb i Varberg
2025-10-29
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varbergs kommun, Socialförvaltningen i Varberg
, Mark
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som arbetsterapeut i en hälso-och sjukvårdsorganisation med stor bredd och många möjligheter? Välkommen till Varbergs kommuns hälso- och sjukvårdsavdelning.
Inom enheten arbetar idag totalt ca 38 tillsvidareanställda fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Ingen dag är den andra lik hos oss. Alltmer av den avancerade sjukvården utförs nu i hemmet. Därför behöver vi stärka vår organisation med en bredd av olika kompetenser och erfarenheter. Hos oss vill vi ta vara på alla medarbetares styrkor och intressen, vare sig du brinner för verksamhetsutveckling eller om det är det patientnära och omvårdnadsnära arbetet som driver dig. Vår ambition är att bygga team där var och en kan utvecklas och trivas. Arbetet är självständigt och varierande samt erbjuder möjligheter att driva utvecklingsarbete tillsammans med kollegor. Som anställd i Varbergs kommun erbjuds du flera förmåner, som till exempel: en trevlig arbetsplats med hög trivsel, friskvårdsbidrag, förmånscykel, flextids avtal, rätt till önskad sysselsättningsgrad, förmåner på Hallandstrafiken-
Vi söker nu en arbetsterapeut.Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Arbetet som Arbetsterapeut i kommunal primärvård innebär att du självständigt bedömer, planerar, utför och följer upp rehabiliteringsinsatser. Du samverkar såväl internt som externt för att tillgodose den enskildes rehabiliteringsbehov. Tillsammans med kollegorna i teamet genomför du rehabiliteringsinsatser mot ett givet mål. Vi möter patienter inom alla åldrar, med varierande resurser och behov. Du skapar förutsättningar och agerar, tillsammans med dina kollegor, för att skapa värde för patienten. Du arbetar i nära samarbete med fysioterapeut och sjuksköterska och handleder omsorgspersonal. Vi jobbar både mot personer som bor i ordinärt boende och särskilt boende. Arbetsuppgifter innehåller exempelvis bedömning förflyttning, sittande, personlig vård samt bedömning av boendemiljö och intyg för bostadsanpassning. Bedömning av handstatus efter fraktur. Kognitiv bedömning samt utprovning av hjälpmedel.Kvalifikationer
Du behöver vara legitimerad arbetsterapeut och kunna planera, samordna och förmedla behov av rehabilitering. Du behöver både kunna arbeta självständigt och samarbeta bra med kollegor i teamet och med andra aktörer. Då målgruppen är övervägande äldre, är det önskvärt med kompetens inom detta område. Erfarenhet av kommunal primärvård är meriterande. Stor vikt lägges vid personlig lämplighet. Vi värdesätter särskilt god samarbets- och organisationsförmåga.
God datavana och B- körkort erfordras.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att medarbetare har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286882". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249) Arbetsplats
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Fredrik Forsberg fredrik.forsberg@varberg.se 0708 - 296926 Jobbnummer
9580079