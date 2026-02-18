Arbetsterapeut till smärtenheten - gör verklig skillnad i människors liv
Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab / Sjukgymnastjobb / Växjö Visa alla sjukgymnastjobb i Växjö
2026-02-18
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab i Växjö
, Tingsryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Välkommen till verksamhetsområde psykiatri, rehab och hab! Vårt uppdrag är att erbjuda alla invånare i Kronobergs län specialiserad psykiatrisk vård, rehabilitering och habilitering. Vården ska bedrivas i samverkan med andra aktörer inom och utanför Region Kronoberg, med sammanhållen vårdkedja och patientens delaktighet i fokus. Vi vill skapa goda förutsättningar för att våra patienter ska få rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss arbetar du nära patienten och teamet för att skapa förutsättningar för en aktiv, meningsfull och balanserad vardag. Du kommer bland annat att:
* Kartlägga och bedöma patienters aktivitetsmönster, förmåga och nivå där du är en del i teambedömning.
* Utifrån aktivitetsbalans, struktur i vardagen och ergonomi skapa förutsättningar för en gynnsam och meningsfull vardag för patienten.
* Hålla föreläsningar och leda pass för mindre patientgrupper.
* Sätta upp mål för rehabiliteringsperioden tillsammans med teamet och patienten, samt följa upp och utvärdera.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och som vill vara en del av ett engagerat och tvärprofessionellt team där samarbete är en grundpelare. Du har ett prestigelöst förhållningssätt, är vänlig och lösningsfokuserad, och strävar efter att hitta gemensamma vägar framåt alltid med patientens bästa i fokus.
Du är emotionellt stabil, hanterar stress och utmaningar på ett konstruktivt sätt och bidrar till ett tryggt och positivt arbetsklimat, även i pressade situationer. Ditt goda humör och din förmåga att behålla lugnet gör dig till en uppskattad kollega.
Vi ser också gärna att du är kreativ och nyfiken att du vågar tänka nytt, ser möjligheter där andra ser hinder och gärna bidrar med idéer som utvecklar både arbetssätt och verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för uppdraget.
Erfarenhet av gruppverksamhet, ergonomi samt arbete med patienter med långvarig smärta eller psykiatrisk problematik är meriterande, men inget krav det viktigaste är att du har engagemanget och viljan att göra skillnad.
I samband med rekryteringen begär vi utdrag ur brotts- och misstankeregistret. Vi önskar därför att du i din ansökan anger ditt fullständiga personnummer.
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 98/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab Kontakt
HR specialist
Steve Nordström steve.nordstrom@kronoberg.se 0470-587019 Jobbnummer
9751059