Arbetsterapeut till Skinnskattebergs kommun
2025-11-04
Upptäck Skinnskattebergs kommun - där arbetsliv och livskvalitet går hand i hand!
Skinnskattebergs kommun - där historiens djup möter framtidens möjligheter och där karriären utvecklas i en sammanhållen och mångfacetterad miljö. Vi är stolta över att kunna erbjuda förmåner till våra blivande medarbetare som till exempel möjlighet till semesterväxling och friskvårdsbidrag. Som en tillåtande organisation, uppmuntrar vi till stort eget ansvar och möjligheten att utvecklas både personligt och professionellt.
Här i hjärtat av Bergslagen finner du inte bara en arbetsplats, utan en levande gemenskap där varje individ spelar en avgörande roll. Utforska vårt rika kulturarv och låt dig inspireras av den naturliga skönheten som omger oss. Skinnskattebergs kommun erbjuder en perfekt balans mellan en fullstor verksamhet i ett litet format och en livsstil där lugnet i våra skogar och sjöar ger en känsla av harmoni och tillhörighet.
Skinnskattebergs kommun tillhör finskt förvaltningsområde, vilket innebär att kunskaper i det finska språket är meriterande och ger dig en extra fördel i din karriär hos oss.
Sök Sveriges viktigaste jobb och bli en del av vår gemenskap här i Skinnskattebergs kommun! Tillsammans kan vi göra skillnad och forma en framtid där varje individ är betydelsefull.Verksamheten
Vi står inför en spännande tid inom vår rehabverksamhet och söker nu en ny kollega - kan det vara du?
Skinnskattebergs kommun erbjuder en arbetsplats med korta beslutsvägar, nära samarbete och stort engagemang. Hos oss arbetar du tillsammans med kollegor som delar din vilja att göra skillnad.
Vår verksamhet omfattar patienter i ordinära boende, särskilda boenden, LSS samt korttidsboende. Som arbetsterapeut hos oss får du en central roll i teamet och möjlighet att påverka, utveckla och forma arbetet utifrån dina idéer och din kompetens.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du bidrar till att skapa livskvalitet för kommunens invånare.Publiceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss är ditt uppdrag rehabilitering med målet att tillvarata och utveckla personens förmågor, möjliggöra delaktighet och skapa bästa möjliga förutsättningar för självständighet i vardagen. Du arbetar i ett tvärprofessionellt team tillsammans med fysioterapeut, sjuksköterska, omvårdnadspersonal, biståndshandläggare och enhetschef, där samarbete, respekt och arbetsglädje står i centrum.
Dina arbetsuppgifter är varierande och meningsfulla. Du gör aktivitetsbedömningar, förskriver hjälpmedel och informerar patienter om produkter och teknik som kan underlätta vardagen. Genom att göra helhetsbedömningar identifierar du eventuella aktivitetsbegränsningar, ser över boendemiljön och föreslår anpassningar. Du skriver intyg, ger råd och erbjuder stöd i både hem- och närmiljö, alltid med individens bästa i fokus.
Arbetet innebär också att du bedömer fysiska funktioner och förflyttningsförmåga, utformar individuella tränings- och behandlingsprogram samt handleder patienter, närstående och personal. Du dokumenterar i journalsystemet Cosmic och bidrar till att utveckla verksamheten med dina idéer och din kompetens.
Målet med ditt arbete är att genom träning och stöd förlänga perioden av ett aktivt och självständigt liv för våra vårdtagare, att ge varje individ möjlighet att leva ett så rikt och självständigt liv som möjligt utifrån sina förutsättningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad arbetsterapeut med några års praktisk erfarenhet.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete med demenssjukdomar och geriatrik
• Erfarenhet från kommunal rehabilitering
• Arbetat i Cosmic
B-körkort är ett krav.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självständig, strukturerad och ansvarstagande, med god förmåga att planera och prioritera. Du har lätt för att samarbeta i team, är lyhörd och tydlig i din kommunikation och har ett rehabiliterande synsätt.
Eftersom du möter människor i många olika livssituationer är det viktigt att du har ett empatiskt och professionellt bemötande och kan anpassa din kommunikation efter individ och situation. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser gärna manliga sökande.Anställningstyp/arbetstider
Tjänsten är på heltid och anställningen är tills vidare, med tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.Övrig information
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, 0222- 51 55 00.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skinnskattebergs kommun
(org.nr 212000-2023), http://www.skinnskatteberg.se Kontakt
MAS/Enhetschef Hemsjukvård
Annelie Nyström annelie.nystrom@skinnskatteberg.se 0222- 51 56 88 Jobbnummer
9588661