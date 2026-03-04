Arbetsterapeut till sjukhusrehab, vikariat
2026-03-04
Sjukhusrehab har i uppdrag att bidra till en bättre akutsjukvård och rehabilitering för patienter i Kronobergs län. Vi är cirka 100 medarbetare som arbetar tillsammans för att tillgodose patienters behov av bedömning, behandling, rehabilitering och sjukdomsförebyggande insatser.
Hos oss möter du ett engagerat och kompetent team bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder, dietister, kuratorer, psykolog, sexolog, rehabkoordinator, rehabassistenter och administrativ personal.
På sjukhuset i Växjö är vi ett team på cirka 15 arbetsterapeuter. Vi har dagliga avstämningar för att prioritera och stötta varandra. Vi värnar om en god arbetsmiljö och en kultur präglad av öppenhet, god kommunikation, gemenskap och nära samarbete.
Nu söker vi en ny kollega för vikariat i Växjö.
Vi erbjuder ett brett utbud av personalförmåner för dig som väljer att arbeta inom Region Kronoberg. Om du vill läsa mer om våra förmåner kan du besöka länken: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/.
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss arbetar man både inom slutenvård och öppenvård. Du kommer ges möjlighet att arbeta mot flera patientgrupper på olika kliniker, vilket ger ett varierat och utvecklande uppdrag. I slutenvården sker arbetet till stor del i samarbete med kollegor, medan öppenvården innebär mer självständigt arbete. Du kommer vara en viktig del av teamet runt patienten och i rehabiliteringsprocessen.
Arbetsuppgifter som ingår i uppdraget är:
* ADL-bedömningar och kognitiva bedömningar
* Utprovning av hjälpmedel
* Kontakt med kommun inför hemgång
* Bedömning av remisser
* Patientbesök i öppenvården, fysiska och digitala
* Samarbete med olika professioner. Framförallt fysioterapeut och rehabassistent, men även kurator, logoped, dietist samt vårdpersonal på avdelningarna.
Vi erbjuder en individuellt utformad introduktionsplan och mentor för att ge dig bästa möjliga start hos oss!Kvalifikationer
Du som söker:
* är legitimerad arbetsterapeut, gärna med tidigare arbetslivserfarenhet i yrket
* har god samarbetsförmåga och trivs i tvärprofessionella team
* är självständig, tar ansvar och driver ditt arbete framåt
* har lätt för att ta dig an nya arbetsuppgifter och gillar en variation i arbetet
* är tydlig och lyhörd i din kommunikation, såväl med patienter som kollegor
Vi söker dig som vill bidra med sin kompetens, sitt engagemang och vilja att utvecklas för våra patienters bästa! Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vi kommer att tillämpa ett löpande urval i denna rekryteringsprocess, så välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Bifoga relevanta intyg och betyg i din ansökan.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 137/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
Avdelningschef i Växjö
Emma Sylvan emma.sylvan@kronoberg.se 0470–58 70 64 Jobbnummer
9775783