Arbetsterapeut till Sachsska Barn och Ungdomssjukhuset
2026-01-19
På Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset är vi 530 engagerade medarbetare som tillsammans skapar en varm och trygg miljö för våra små och stora patienter.
Här finns allt från akutmottagning, slutenvård, specialistvård, öppenvård till neonatalvård. Vi erbjuder vård till barn i alla åldrar - från det minsta nyfödda barnet på neonatalen till den nästan vuxna tonåringen. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad varje dag, i en arbetsmiljö där omtanke och kompetens går hand i hand. Välkommen till oss - där varje liten och stor patient är vår största prioritet.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Tycker du om att arbeta både självständigt och nära andra professioner i team? Har du erfarenhet av eller uttalat intresse av barn? I så fall kanske du är den vi letar efter. Vi söker en arbetsterapeut till ett längre vikariat med inriktning mot egen öppenvård och Sachsskas utredningsteam.
Inom ramen för den egna öppenvården tar vi emot remisser på barn inom diabetes, reuma, smärta, neo och neuro. Patienterna träffar du individuellt eller som en del i Sachsskas specialiserade team. Insatserna är främst bedömning av och stöd inom finmotorik, exekutiva funktioner och förmåga att genomföra dagliga aktiviteter. I viss mån ingår även kognitivt stöd och förskrivning av hjälpmedel. Individuell träning kan förekomma. Åldersspannet är brett med barn och ungdomar mellan 0-20 år.
NU-teamet utreder framför allt förskolebarn upp till 4 år med komplexa neurokognitiva frågeställningar, ofta i kombination med komplicerande somatik. I utredningsteamet deltar förutom arbetsterapeut även psykolog, specialpedagog, logoped, barnläkare och fysioterapeut. Teamarbetet är nyckeln till att förstå barnet och möjliggöra fortsatt stöd.
Du kommer att hantera ett antal olika diagnoser, bedömningsinstrument och patienter/patientkontakter. Till din hjälp har du ett inspirerande arbetsklimat och kunniga kollegor.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i din roll som arbetsterapeut, trivs med att arbeta i team, är nyfiken och vill både utveckla och utvecklas. Du har förmåga att arbeta självständigt och tar egna initiativ till lärande och lösningar. Kvalifikationer
Svensk legitimation som arbetsterapeut
Meriterande
• tidigare erfarenhet av utredningsarbete med barn
• erfarenhet av finmotoriska bedömningar (gärna med PDMS och/eller BOT2)
• magisterexamen och/eller handledarutbildning
Erbjudande
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären. Några av dessa förmåner är:
Vidareutbildning. Vi erbjuder regelbundna, kompetenshöjande aktiviteter utifrån medarbetarens och verksamhetens behov.
Ett generöst friskvårdsbidrag
Personalgym och hälsoteam med fysioterapeuter, ergonomer och hälsopedagoger som kan stötta dig i din träning.
Föräldrapenningtillägg och föräldralön.
Läs mer om vårt erbjudande här
Vi som arbetar på Södersjukhuset har ett viktigt uppdrag, varje medarbetares insats behövs. För att kunna utföra vårt arbete på bästa möjliga sätt och hantera de utmaningar vi möter, arbetar vi tillsammans med att stärka vår kultur och arbetsmiljö. Läs gärna mer om vår Ledar- och medarbetarsynÖvrig information
Södersjukhuset tillämpar kontroll i belastningsregistret före beslut om anställning. I denna rekrytering arbetar vi löpande med urval och intervjuer.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
