Arbetsterapeut till Rio vård och omsorgsboende
Stockholms kommun / Sjukgymnastjobb / Stockholm Visa alla sjukgymnastjobb i Stockholm
2025-10-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Rio vård- och omsorgsboende riktar sig till personer med en demenssjukdom eller som av fysiska skäl är i behov av vård och omsorg dygnet runt.
På Rio finns det totalt 88 lägenheter (med 90 platser) fördelade på sex våningsplan. Tre våningar med somatisk inriktning, två våningar med demensinriktning samt ett våningsplan med inriktning för personer med behov av korttidsvård.
Verksamheten är belägen vid Gärdet med närhet till grönområden och goda kommunikationer. Rio vård- och omsorgsboende bedriver bland annat ett systematiskt kvalitetsarbete och arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt med boende och anhöriga i fokus. Verksamheten har ett rikt utbud av aktiviteter, både gemensamma och individuella.
Vi erbjuder
Som medarbetare erbjuder vi dig ett varierat arbete, en arbetsplats i centrala Stockholm och givetvis friskvårdsbidrag. Vi söker dig som vill jobba hos oss och bli en del av vårt team!
Din roll
Rehabteamet på Rio vård och omsorgsboende består av 2 arbetsterapeuter och en fysioterapeut / sjukgymnast. Du kommer att arbeta i team i nära samarbete med fysioterapeut/sjukgymnast, sjuksköterskor och övrig omvårdnadspersonal. Detta innebär att du kommer att jobba på flera enheter i samarbete med din fysioterapeut - /sjukgymnastkollega som ingår i rehabteamet. I ditt uppdrag som arbetsterapeut ingår att både självständigt och tillsammans med kollegor och övriga yrkeskategorier ansvara för bedömningar, åtgärder, dokumentation samt handledning och utbildning av omsorgspersonalen. Även handledning av studenter ingår i ditt uppdrag.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
Är legitimerad arbetsterapeut
Har god vana av dokumentation
Har goda kunskaper i svenska språket
Det är meriterade om du har:
Tidigare erfarenhet från arbete inom äldreomsorgen
Kunskap och erfarenhet av Vodok 2.0/ICF
Som arbetsterapeut är det viktigt att du tycker om att arbeta i team. Du har lätt att samarbeta med olika typer av yrkeskategorier och med anhöriga. Du är trygg och stabil och har en förmåga att se till helhetsperspektivet i verksamheten när du arbetar.
Du är strukturerad, planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har en öppenhet inför förbättringar och vill bidra till vår gemensamma utveckling. Vi vill gärna att du är intresserad av kvalité och utveckling då det finns stora möjligheter till kompetensutveckling. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.
För att få arbeta med äldre och personer med funktionsnedsättning hos Stockholms stad måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Du beställer ett utdrag från Polismyndighetens hemsida: Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5533". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Norra innerstaden stadsdelsförvaltning, Äldreomsorg Kontakt
Jenny Pettersson jenny.pettersson@stockholm.se 08-50810083 Jobbnummer
9536174