Arbetsterapeut till Reumatologklinikens rehabenhet
2026-03-06
Vi söker en engagerad kollega! Hos oss får du som arbetsterapeut en nyckelroll i att stärka patienters funktion, självständighet och livskvalitet. Du följer hela rehabiliteringsresan, arbetar nära patienten och är en viktig del i teamet som tillsammans skapar bästa möjliga förutsättningar för hälsa, delaktighet och ett aktivt liv. Här får du kombinera kliniskt arbete med teamarbete, patientutbildning och kunskapsdelning - i en miljö där din kompetens verkligen gör skillnad.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut på Reumatologklinikens rehabenhet får du en central roll i att stärka patienters fysiska funktion, livskvalitet och delaktighet i samhället. Hos oss arbetar du med hela rehabiliteringsprocessen, från undersökning och bedömning till behandling och uppföljning. Du får möjligheten att bidra aktivt till patientens möjlighet att nå remission genom ett hälsofrämjande levnadsvanearbete.
Du kommer främst att arbeta i vår öppenvårdsmottagning, men även i specialiserade team där du samarbetar med läkare, sjuksköterskor, kuratorer och fysioterapeut. Tillsammans skapar ni en trygg och sammanhållen vård för patienten.
I rollen ingår även patientundervisning samt handledning av studenter, perfekt för dig som trivs med att dela med dig av din kunskap och bidra till framtidens kompetens inom reumatologisk rehabilitering.
Om arbetsplatsen
Reumatologkliniken är en liten specialistklinik och har ett länsövergripande ansvar för patienter från 18 år och uppåt med autoimmuna led- och systemsjukdomar. Vi är cirka 35 medarbetare inom olika yrkeskategorier som tillsammans arbetar för en helhetssyn kring patienten. På arbetsplatsen är vi måna om en bra arbetsmiljö, där varje medarbetare är en viktig del i vårt gemensamma uppdrag. Vi har även ett aktivt hälsoteam.
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi vill att du ska trivas, må bra och utvecklas med oss så därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal eller om du vill komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och gärna har tidigare erfarenhet inom yrket och liknande verksamhet. Det är meriterande om du har utbildning eller erfarenhet inom reumatologi och smärtbehandling. Har du även kunskap i journalsystemet Cosmic är det meriterande, då vi arbetar i det systemet. Eftersom rollen innebär att kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor behöver du ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Du som söker behöver trivas med ta ansvar för dina arbetsuppgifter genom att strukturera och driva ditt arbete framåt. Du är tydlig i din kommunikation och kan på ett pedagogiskt sätt nå fram till både patienter och medarbetare. Vi söker dig som har en stark relationsförmåga, är serviceinriktad, empatisk och kreativ i ditt arbetssätt. Hos oss får du använda din lyhördhet och problemlösningsförmåga för att göra verklig skillnad i människors vardag. Teamarbetet är viktigt för oss och därför ser vi att du har förmågan att samarbeta och relatera till andra på ett smidigt sätt.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Placeringsort: VästeråsSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 27 mars 2026.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
FSA- Sveriges Arbetsterapeuter
Erika Bjerkered erika.bjerkered@regionvastmanland.se 021- 17 56 55 Jobbnummer
9780624