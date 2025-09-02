Arbetsterapeut till reumatologisk öppenvård
Region Uppsala / Sjukgymnastjobb / Uppsala
2025-09-02
Verksamhetsområde geriatrik, rehabiliterings- och smärtcentrum
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
VO Geriatrik, Rehabiliteringsmedicin och Smärtcentrum består av fyra sektioner: Hälsoprofessioner, Geriatrik, Smärtcentrum och Rehabiliteringsmedicin. Samtliga sektioner kännetecknas av välfungerande interprofessionellt samarbete, något vi är mycket stolta över. Vi vill att du ska känna dig välkommen till oss, som ny erbjuds du handledning, introduktionsprogram och yrkesnätverk. Vi är experter på rehabilitering men strävar alltid efter att bli ännu bättre. Som en del i detta ligger ett stort fokus på forskning och framsteg, både inom och utanför sjukhuset. Som medarbetare är du en viktig del i detta, det är naturligt för dig att vilja utvecklas och driva verksamheten framåt.?
Nu söker vi dig som är arbetsterapeut och vill arbeta tillsammans oss inom avdelningen för hälsoprofessioner inom medicin som är en del av sektionen för hälsprofessioner i vårt verksamhetsområde.??Hos oss arbetar flera arbetsterapeuter och din kliniska placering kommer vara inom reumatologisk öppenvård.
Som arbetsterapeut på reumatologen arbetar du i team tillsammans med fysioterapeut, kurator, dietist, sjuksköterska och läkare. Du träffar huvudsakligen patienter inom vår öppenvårdsverksamhet, framförallt inom våra olika team som ryms inom reumatologi, men det kan också förekomma arbete inom slutenvården.
Ditt uppdrag
Du arbetar med bedömning, behandling och uppföljning av patienter med reumatiska sjukdomar, både individuellt och i grupp. Du ingår i en arbetsgrupp med ytterligare en arbetsterapeut, där ni tillsammans arbetar aktivt med utvecklingsarbete inom reumatologi och arbetsterapi. Arbetet innebär även nära samarbete i team med sjuksköterska och fysioterapeut kring patienten. Studenthandledning ingår i tjänsten.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med intresse eller kunskap inom reumatologi. Även du som är ny i din roll är välkommen att söka, då vi anpassar introduktion utifrån dina behov. Det är meriterande om du har erfarenhet inom området händer och fatigue.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, god samarbets-och organisationsförmåga, förmåga att prioritera och arbeta självständigt samt förmåga att kommunicera och motivera. Du har god självkännedom och tycker om att arbeta i team. Du trivs i en dynamisk miljö där utvecklingsarbete är prioriterat och uppmuntras. I ditt arbete är du lösningsfokuserad och har nära till reflektion.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100 % med tillträde 20251101 eller enligt överenskommelse.
Som medarbetare inom Region Uppsala har du tillgång till Friskhusets gym, gruppträning, fysioterapi, ergonomi, personlig träning, föreläsningar och massage till ett förmånligt pris.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Jenny Wennersten, 018-611 91 20
Facklig företrädare nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer och tillsättning kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
