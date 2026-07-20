Arbetsterapeut till resursenheten inriktning mot LSS
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2026-07-20
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Landskrona Omsorg AB är ett helägt kommunalt bolag i Landskrona. Vi erbjuder vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, hemtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning.
Med mod, uthållighet och handlingskraft sätter vi en stabil grund för våra medarbetare, vi möter våra brukare med nyfikenhet och respekt. För alla som bor här idag. Och för alla som kommer bo här i framtiden.
Vi är 1 100 medarbetare som jobbar för att alla i kommunen ska kunna leva trygga och självständiga liv, även när de behöver hjälp. Vi arbetar efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet.
Vi är undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och många, många fler. Några är i början av karriären, andra har många års erfarenhet. Vi kommer från Landskrona, Skåne och hela världen. Tillsammans är vi Landskrona Omsorg. Välkommen!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Resursenheten är en ny enhet inom hälso- och sjukvård i Landskrona Omsorg och behöver en arbetsterapeut på 100% som är intresserad av att arbeta inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Vi söker dig som vill vara med och påverka, gillar utmaningar och ser möjligheter i uppdraget.
Teamet består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor som samarbetar med patienter, patientnära personal, pedagogiska utvecklare, enhetschefer och andra berörda för att uppnå intentionerna i LSS
Vi ger verksamhetsstöd på olika nivåer. På individnivå arbetar vi för att påverka till ökad delaktighet och självbestämmande. Vi anpassar och tydliggör vardagen för den enskilde. På enhetsnivå arbetar vi med handledning i bemötandefrågor, stöd och anpassning i aktiviteter och vi är på en mer övergripande nivå i utveckling av kompetenshöjning i område LSS mot personalgruppen.
Som arbetsterapeut är du en del av det pedagogiska stödet i metoder och aktiviteter på alla nivåer. Det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget vänder sig till personer över 20 år med funktionsnedsättning som har LSS-insats. Området täcker särskilt och ordinärt boende samt daglig verksamhet. I arbetet ingår handledning till personal, anhöriga och brukare, bedömning/utprovning och förskrivning av hjälpmedel. Du gör även ADL och funktionsbedömningar samt skriver intyg för t.ex. bostadsanpassning.
Vi har ett nära samarbete med Medelpunkten, en välfungerande hjälpmedelscentral med hög kompetens inom hjälpmedelsförsörjning. Som förskrivare får du tillgång till expertstöd, regelbunden utbildning, teknisk rådgivning och ett brett hjälpmedelssortiment. Detta skapar bästa förutsättningar för individuellt anpassade och kvalitativa insatser för våra patienter.
Dina personliga egenskaper har stor betydelse för tjänsten och vi söker dig som har god förmåga att samarbeta och kommunicera och främjar en god arbetsmiljö. För att lyckas i rollen har du en god empatisk förmåga och kan arbeta både självständigt och i team. Vidare har du ett rehabiliterande/habiliterande synsätt och förmågan att motivera och entusiasmera din omgivning. Du kan prioritera och planera och har samtidigt förmågan att snabbt ställa om efter verksamhetens behov för dagen.
Vi har i närliggande verksamhet utbildade sociala tjänstehundar som vi har möjlighet att samarbete med i syfte att främja meningsfulla aktiviteter hos våra patienter.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad Arbetsterapeut
B-körkort
God datorvana och kunna uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Kunskap inom dokumentation i Lifecare HSL och Mina planer.
Erfarenhet och kompetens inom LSS-området.
Arbete med t.ex. AKK, lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Arbetsgivarinformation: https://landskronaomsorg.se/jobba-i-omsorgen/
Vi tillämpar flextidsavtal, friskvårdbidrag och månar om våra medarbetares arbetsmiljö. Hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete.
Vill du jobba på en arbetsplats där du gör skillnad varje dag? Tveka inte att söka!
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona Omsorg AB använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona Omsorg AB är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter, behöver du kontakta rekryterande chef för att få tillgång till urvalsfrågorna. Du skickar din ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332352". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona Kommun
(org.nr 212000-1140)
Drottninggatan 7 (visa karta
)
261 80 LANDSKRONA Arbetsplats
Landskrona stad, Landskrona Omsorg AB Kontakt
Enhetschef
Johanna Lindblom johanna.lindblom@landskrona.se +46418470025 Jobbnummer
10006568