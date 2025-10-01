Arbetsterapeut till rehabteam i Västerås
Om Nära Vård Västerås
Vi är ett dedikerat och kompetent rehabteam som är stationerat i Västerås och erbjuder flexibel vård och omsorg dygnet runt, alla dagar i veckan. Vårt team är specialiserat på att ge högkvalitativ vård inom olika verksamhetsområden och är tillgängligt för att snabbt och effektivt hjälpa till när behovet uppstår.
Beskrivning av tjänsten
Nu söker vi en arbetsterapeut till Nära Vårds rehabteam i Västerås.
I ditt uppdrag som arbetsterapeut ingår att både självständigt och tillsammans med kollegor ansvara för bedömningar, åtgärder, dokumentation samt handledning och utbildning av omsorgspersonal.
Du bör trivas med att arbetet är flexibelt och utmanande samt arbeta teambaserat i ett tätt samarbete med bland annat HSL-team och undersköterskor.
Du tillhör rehabteamet och det medföljer stor möjlighet att utveckla dig själv som arbetsterapeut och bygga upp en bred erfarenhet inom din anställning. Publiceringsdatum2025-10-01Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Som person är du ansvarstagande, självständig och ödmjuk med förmågan att prioritera och leda. Du trivs med att handleda personal i hälso- och sjukvårdsfrågor och motiveras av, att tillsammans med dina kollegor, organisera arbetet på bästa sätt. Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom privat omsorg
Erfarenhet av arbete i primärvård
Vad kan vi erbjuda dig?
Trivsam och god arbetsmiljö
Stora karriär och utvecklingsmöjligheter
Möjligheter att påverka verksamheten
Coachande och stöttande chefer
Friskvårdsbidrag och förmåner via vår förmånsportal Benify
Kollektivavtal
För att trivas hos oss är det viktigt att du delar våra värderingar Omtanke, Engagemang och Kompetens. För tjänsten gäller att du är intresserad, sätter laget före jaget och har en vilja att utvecklas och utveckla.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2025-10-31 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen med din ansökan - tillsammans gör vi omsorgen bättre!
Om Attendo och Nära vård
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst. Nära Vård är en del av Attendo och är experter på HSL-frågor, dess medarbetare och verksamhet.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Varmt välkommen med din ansökan!
Har du några frågor om tjänsten?
Fredrik Andersson Verksamhetschef HSL Region Norr fredrik.andersson1@attendo.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://www.attendo.se/ Arbetsplats
Attendo Sverige Kontakt
Fredrik Andersson fredrik.andersson1@attendo.se Jobbnummer
9534893